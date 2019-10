Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea trece printr-un sir continuu de transformari de look de cand a hotarat sa isi micsoreze stomacul. Ajunsa la un corp de invidiat, vedeta nu are nicio retinere in a-si etala formele pe retelele de socializare.

- Duce o viața de lux, iar acest lucru se vede in fiecare apariție pe care frumoasa blonda, originara din Gorj, o are. Iubita unui celebru manelist a inceput sa aiba apariții din ce in ce mai impresionante. Recent, frumoasa Roxana Dobre, iubita lui Florin salam, a aparut cu un super-bolid…

- In urma cu o luna, Alina Pușcaș a nascut pentru a treia oara, iar de atunci, viața ei s-a schimbat total. Vedeta a povestit la Antena Stars despre cum a decurs cea de-a treia naștere și cum se descurca acasa, cu trei copii. „Nasterea a fost cea mai usoara dintre cele trei. Abia acum m-am obisnuit, a…

- Cristian Boureanu nu are de ce sa se planga! Fostul politician are o iubita de toata frumusetea, este tatal unei fete absolut minunate, iar din punct de vedere financiar o duce excelent. Recent, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul barbat cu un teanc de bani la vedere.

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Cand vine vorba de distractie, nimeni nu le intrece! Recent, Teodora si Alexandra, doua dintre cele trei fiice ale lui Gigi Becali, s-au rasfatat in Bucuresti. Totul s-a intamplat chiar sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Andreea Balan urmeaza sa se marite in luna septembrie cu iubitul ei, George Burcea, și a anunțat deja ca va face un eveniment grandios, cu 250 de invitați, care sa includa atat nunta, cat și botezul celei de-a doua fiice a lor, Clara. Recent, Andreea marturisea ca nunta și botezul urmeaza sa aiba loc…