Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate Ioana Filimon ar fi fost tinuta sechestrata timp de o luna peste hotare de iubitul turc, acesta a facut public un filmulet a de-a dreptul socant! Ioana Filimon apare pe perfuzii, intr-un local.

- Ela Craciun a gasit soluția pentru a trece mai ușor peste perioada caniculara. Traversam o perioada cu zile caniculare, iar cei mici și cei in varsta sunt printre cei mai afectați. Ela Craciun, mama a trei copii, intre care și un baiețel de 10 luni, a contactat medicii neonatologi pentru a afla cum…

- Ekaterina Karaglanova avea 24 de ani și un success impresionant in mediul virtual. Moartea ei a șocat pe toata lumea. Trupul fetei a fost gasit intr-o valiza. Ekaterina Karaglanova, o tanara de numai 24 de ani a fost gasita moarta in apartamentul ei din Moscova. Descoperirea a fost una șocanta, cadavrul…

- De la ce varsta e bine sa expunem copiii la soare? Vedeta a contactat medicii si a aflat in ce mod este indicat sa expunem la soare copiii aflati in primele luni sau ani de viata. “Anul trecut, pe vremea aceasta, pe cand eram insarcinata, vorbeam despre cum este indicat sa se expuna o gravida la soare.…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a scris un mesaj pe contul sau de Facebook in care vorbește despre eforturile pe care parinții le fac pentru copiii lor și despre ce ii face cu adevarat fericiți pe micuți. "Alergam de dimineața pana seara, pentru ei, uneori ne luam și joburi suplimentare,…

- Printul William, al doilea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, spune ca si-ar sustine “in totalitate” copiii daca ar fi gay, dar, in acelasi timp, a recunoscut ca ar fi ingrijorat din cauza “presiunilor suplimentare” la care ar fi supusi. Ducele de Cambridge a facut declaratia miercuri,…

- Cristina Spatar a trecut prin schimbari majore la inceputul anului. Vedeta locuia inca in casa fostului sot de care divortase cu ani in urma. In ianuarie, barbatul i-a cerut acesteia sa se mute din vila lui.

- Chef Foa face ce face si reuseste sa iasa in evideta! De aceasta data, bucatarul-vedeta nu a surprins cu vreun preparat culinar, ci cu un comportament absolut neasteptat. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt halucinante!