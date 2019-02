Stiri pe aceeasi tema

- MAI anunța ca sute de mașini au fost avariate de copacii cazuți din cauza vremii, autoritațile menționand ca exisa posibilitatea ca numarul sa creasca. Reprezentanții ministerului menționeaza ca in ultimele trei zile s-a acordat sprijin in 5 situații in care echipajele medicale nu au putut ajunge…

- Alex Piturca si Cristina Ich formeaza cel mai nou, dar si cel mai neasteptat cuplu din lumea mondena. Chiar daca a recunoscut ca se afla intr-o relatie cu „Piti” Junior, cea supranumita „Angelina Jolie de Romania” evita sa iasa in evidenta alaturi de fostul fotbalist. Pentru a proteja relatia, tanara…

- Codin Maticiuc ar urma sa devina tata pentru prima oara in doar cateva luni . Aceasta este știrea care a facut inconjurul presei din Romania și, cu toate ca zvonul nu a fost pana acum nici confirmat și nici infirmat, Codin Maticiuc i-a scris o scrisoare emoționanta viitorului sau copil. Codin Maticiuc…

- Skizzo Skillz este, fara indoiala, unul dintre cei mai fericiti barbati din Romania! Rapper celebru si bogat, artistul are o familie de nota 10. Iubita cantaetului arata demential, iar fiica acestuia este o printesa.

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!