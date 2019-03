Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Serban Nicolae, initiatorul unei propuneri legislative privind repatrierea rezervelor de aur ale BNR, considera ca Romania isi poate permite, in prezent, ‘sa-si tina rezerva de aur in propriul teritoriu’, pentru ca are o crestere economica sustenabila si o inflatie tinuta sub control. ‘E o…

- Incredibil, dar adevarat! Tristan Tate, fostul partener al Biancai Dragusanu, a renuntat la opulenta pe care o afisa pe vremea cand se iubea cu celebra blondina. Mai nou, milionarul a devenit un barbat cat se poate de modest.

- Caz paradoxal, in Romania. In unul dintre cele mai sarace județe de la noi din țara, exista o comuna in care prosperitatea pentru profesori este la ea acasa. Un dascal poate ajunge sa caștige chiar 6.000 de lei pe luna.

- Mirela Vaida a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre sarcina, dar și despre viața ei din acest moment. Mirela Vaida a fost prezenta la emisiunea Teo Show, pe care Teo Trandafir o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Vedeta a vorbit despre sarcina, explicand ca nu o mai…

- Cuplurile care viziteaza expozitia 'Nunta la Palat', care are loc wekeend-ul acesta la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca, pot primi un catalog cu vouchere in baza carora pot beneficia reduceri pentru casatoria lor, daca evenimentul va avea loc in cursul acestui an. Catalogul este,…