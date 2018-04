Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Henderson este un adevarat inger pentru sute de copii romani care sufera de boli grave. Ea traieste in Statele Unite ale Americii si, de aproximativ 20 de ani, conduce o organizatie care a ajutat sute de copii din Romania. Adriana are 65 de ani si s-a nascut in Bucuresti, dar a emigrat, in tinerete,…

- Pentru aceasta ediție, care se va desfașura pe data de 14 Aprilie 2018, am ales sa invitam la Deva un om extraordinar, care va calatori peste 400 de kilometri pentru a ajunge la intalnirea cu noi. Ion Cristian Roman este un taximetrist din București care a ales sa ofere atenție copiilor care sunt pe…

- Cea de-a 12-a editie a galei premiilor Gopo, cel mai important eveniment anual dedicat celebrarii succeselor cinematografiei romanesti, a avut loc marti seara, in Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (8 - 26 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 152.953…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018. Din totalul cererilor, 129.689 (84,8%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018 inclusiv, iar 23.264 de cereri (15,2%) - copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018. Lista copiilor inmatriculati,…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova prezinta in aprilie un spectacol de teatru independent din București și un spectacol de dans contemporan din Iași-reprezentații unice- in cadrul programului 11plus1 independent/contemporan. Pe 3 aprilie- PE JUMATATE CANTEC- un one-woman show cu ...

- La pauza, la israelieni, in Israel-Romania 1-2, a intrat un atacant voluminos, Eran Levy, de la echipa locala Maccabi Netanya. Un fotbalist cu greutate, numarul 9, debutant la prima reprezentativa! Varful a inscris 6 goluri și a reușit alte 6 assist-uri in 16 meciuri pentru formația sa de club. Masivul…

- Simon Jordan, fostul patron al celor de la Crystal Palace, a ramas fara un ceas in valoare de 100.000 de lire sterline, in urma unui jaf. Conducatorul echipei londoneze a fost amenintat cu o arma de un om mascat aflat pe o motocicleta. Incidentul se pare ca s-a petrecut in miezul zilei, in…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Every Can Counts România (www.everycancounts.ro), programul european dedicat reciclarii dozelor din aluminiu, atrage atentia tinerilor asupra protejarii mediului printr-o maniera inedita, o piesa de teatru! „Hope (Speranta)” este o piesa de teatru scrisa si jucata…

- Diana Gureșoaie știe un lucru sigur: show-ul aduce succes. Motiv pentru care, pare-se, nu se mulțumește sa faca show-uri prin diverse cluburi de lux de prin București sau Miami, și nici pe iahturile de lux pe care este invitata, ci, daca are ocazia, se mai da in stamba și pe unde are treaba. De exemplu,…

- Un numar de 97.021 de cereri au fost depuse in prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale. "Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul…

- Proverbul „Mersul pe jos face piciorul frumos” nu este valabil si pentru unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc. Recent, pentru ca a preferat sa ia la pas o strada din Bucuresti, acesta era sa aiba de suferit.

- Frumoasa tanara in varsta de 25 de ani este originara din comuna Padeș, județul Gorj, și a venit in atenția presei locale la scurt timp dupa ce a aparut la brațul unui fost jucator al echipei Pandurii Targu Jiu, Pedro Mingote. Deși iși deschisese un salon de make-up la Targu Jiu, Tzuky…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- Dupa ce joi seara ministrul justiției, Tudorel Toader, a prezentat un raport al activitații DNA, la finalul caruia a cerut revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Koveși, in mai multe orașe ale țarii romanii au ieșit in strada in semn de protest fața de decizia lui Toader. Și la Cluj-Napoca,…

- Evenimentul zilei va invita la un spectacol in care veți descoperi surasul muzicii prin viziunea intemeietorului operetei moderne, parodia muzicala : „ Povestirile lui…Offenbach”. Un spectacol in regia Constanței Cimpeanu, din 17 februarie 2018, ora 19:00, la Palatul Național al Copiilor, București.…

- Mamica a unor gemeni minunați, una dintre asistentele care au facut istorie pe micile ecrane, a devenit din ce in ce mai discreta de cand a nascut, bucurandu-se, așa cum face probabil orice mama, de puține clipe de liniște in aceasta perioada. Doar ca, din pacate, Marina pare sa treaca, acum, prin momente…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta o noua premiera: parodia muzicala "Povestirile lui... Offenbach", in regia Constantei Cimpeanu va avea loc pe data de 11 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Spectacolul, in cuvintele regizoarei:…

- Programul educational "Ajungem MARI" lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari "Ajungem MARI" in cadrul proiectul "Explorator pentru o zi" si sa contribuie timp de cateva ore…

- Danielle Lloyd, mama a trei prunci foarte frumosi, a dat in mintea copiilor! Aceasta a pozat in ipostaze foarte jucause, alaturi de micutii sai. Chiar si imbracata, vedeta a facut furori cu trupul ei.

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- Cei doi tineri ajunși aseara la Urgențe dupa ce s-au batut crunt la intersecția Bd. Unirii cu strada Viitorului nu sunt singurele victime ale consumului de substanțe banuite a avea efect psihoactiv. Un tanar in varsta de 29 de ani, legitimat la o echipa din Liga a IV-a buzoiana, a cazut pe strada cu…

- Evenimentul zilei va trimite la un spectacol in care dragostea depașește toate barierele. Simte iubirea cu „Victoria și-al ei husar!” din 3 februarie 2018 la Palatul Național al Copiilor, Bucuresti. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti dintre cei inscrisi la…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Pieton reținut de Poliția Locala, dupa o traversare neregulamentara. Un barbat care a traversat neregulamentar și apoi a refuzat sa se legitimeze, in fața unei patrule de polițiești locali din București, a fost reținut de aceștia in plina strada. Doar ca lucrurile nu au stat atat de ușor și calm, cum…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Sute de bistrițeni au ieșit in aceasta seara in strada, fiind astfel solidari cu protestatarii din București. Pe un frig ce a transformat strazile in sticle, bistrițenii au pornit in marș parcurgand cațiva kilometri pe jos.

- Mega protest, în aceasta seara, în Capitala! Mii de oameni din toata țara se vor aduna în Piața Univeristații, nemultumiți de legile justiției si de modificarea Codului penal și a Codului fiscal.

- Politistii de la sectia 14, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, fac cercetari in dosarul deschis in urma plangerii depuse de un taximetrist care reclama ca a fost lovit de mai multi soferi.

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata de huzur! Chiar daca nu a reusit sa califice nationala Turciei la Campionatul Mondial de anul acesta, „Il Luce” este platit regeste de federatia „otomana”. Reputatul antrenor roman castiga 3,5 milioane de euro pe an. Cu un asemenea salariu, tehnicianul…

- Protestatarii care merg pe jos de la Cluj la București au trecut de Brașov. Celor patru clujeni care au pornit la drum li s-au mai alaturat 6 oameni. Grupul va ajunge la București în 20 ianuarie, pentru marele protest de susținere a Justiției. ”Mesajul…

- A fost nevoie de opt ani ca intreaga suflare muzicala romaneasca sa traverseze șocul tulburatoarei trecere in neființa a Madalinei Manole și sa se coalizeze pentru un spectacol in memoriam. Printre artiști de marca, la spectacol va urca pe scena si o artista botosaneanca.

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, i-au adus astazi un omagiu poetului emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Festivitatea dedicata zilei de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale a fost organizata de prof. Maria Valentina Lungoci, cu sprijinul…

- La cateva zile dupa partida dintre HC Zalau si CSM Bucuresti, care s-a jucat “cu portile inchise”, salajenii au umplut din nou pana la refuz Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Duminica, la ora 14, au fost puse in vanzare biletele ramase, iar dupa aproximativ o jumatate de ora, au fost epuizate toate…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Mama celor doi copii agresați in liftul unui bloc din București a facut declarații emoționante, astazi, la ieșirea din sediul Poliției. Femeia a povestit clipele de groaza prin care au trecut cei doi copii in cele aproximativ 20 de minute in care au fost abuzați de barbatul cautat acum de o țara intreaga.…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…

- NEATENTIE SAU IGNORANTA?… In urma cu aproximativ o ora, pe strada Republicii din Barlad, in zona Spitalului de Urgența, s-a produs un carambol, in care au fost implicate trei autoturisme. Primulautoturism, cu numar de București, care se deplasa din direcția Vaslui spre Centrul Barladului, a intrat intr-o…

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.