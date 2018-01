Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține ca partidul sau va continua colaborarea cu social democratii si ca spera ca noua propunere de premier sa fie mai înteleapta decât precedentele. "Aceasta coalitie functioneaza în continuare, suntem interesati sa continuam.…

- Intr-o lume in care majoritatea celebritatilor alege sa-si traiasca altfel viata, castigatorul a patru Premii Emmy Jonathan Jackson, actorul, cantaretul, compozitorul si scriitorul, cunoscut mai ales gratie interpretarii lui Lucky Spencer din serialul “General Hospital”, a ales o alta cale: cea a credinței…

- Romania apare pe harta marilor familii mafiote din Italia, conform unei anchete internationale care a scos la iveala cat de mult isi intinde influenta mafia italiana in toata lumea. Politia din Italia a reusit sa faca unele arestari de rasunet dupa ce au demobilizat o retea de trafic de droguri in care…

- In anii ’90, aproximativ 100.000 de oameni traiau intr-un oraș fara nume, care nu a putut fi identificat pe nicio harta a lumii. Cunoscut dupa codul numeric 404, orașul este situate in campiile de nisip din provincia Gansu din nord-vestul Chinei, la aproximativ 100 de kilometri distanța de orașul Jiayuguan.…

- Un proiect de lege inițiat in 2014, care prevedea castrarea chimica a pedofililor, va fi repus in discuție, a anuțat deputatul PSD Catalin Radulescu. Proiectul a primit aviz negativ in 2014 din partea Ministerului Justiției.

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)

- Recunoașteți vedeta deghizata in Donald Trump? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au recunoscut-o imediat.

- Mirel Radoi a dezvaluit un dialog incredibil pe care l-a avut pe terenul de fotbal cu atacantul Thierry Henry la un meci intre Franța și Romania. "Cu Thierry Henry. La meciul cu Franța, noi jucam destul de bine și la un moment dat am avut un contact mai dur pentru ca daca il lasam sa se intoarca, nu-l…

- Persoana a fost gasita carbonizata intr-o gura de canal sub podul Densusianu. Aceasta se afla langa mai multe conducte. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…

- Amendamentele adoptate de Camera Deputatilor, privind guvernanta corporativa, reprezinta un urias pas inapoi pentru companiile de stat si Romania, iar riscurile de coruptie si deteriorare a integritatii la nivelul acestor companii cresc dramatic, atrage atentia Greg Konieczny, CEO si manager de portofoliu…

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- Mihai Enache studiaza in clasa a VIII-a. Atunci cand nu merge la scoala, baiatul din Bucuresti preda cursuri de IT, devenind cel mai tanar profesor din Romania. "Fiind profesor (...) am invatat cum sa predau, cum sa explic altor persoane, ca sa fiu mai rabdator", spune Mihai Enache despre inceputurile…

- Cine ar fi crezut ca propoziția “Pot sa va ajut?” spusa la benzinariile din București poate aduce mai multa paguba decat ajutor? Ei bine, in Romania totul pare a fi posibil. Mai ales furtul. Sunt cazuri in care angajații benzinariilor din Romania sunt mai degraba dușmanii clienților. Un astfel…

- Daca ai cunoscut o persoana noua si zodia acesteia este Capricorn, ti-am pregatit 6 motive pentru care este bine sa te intalnesti in continuare cu aceasta. Daca esti pasionata de astrologie sau pur si simplu esti curioasa din cand in cand sa afli ce ti-au pregatit astrele, este posibil sa fii una dintre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Marius Sumudica, antrenorul de la Kayserispor, a vorbit despre rezultatul obtinut de formatia sa in fata celor de la Basaksehir (1-1). Antrenorul roman a vorbit si despre greseala de arbitraj care l-a privat de o victorie, dar si despre nervii din jurul meciului. Sumudica a dezvaluit si o discutie…

- Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, a oferit un moment care ii va mira pe suporterii "ros-albastri". Fostul fotbalist si antrenor stelist a scandat trivialitati la adresa echipei, chemat fiind de fotbalistii sai, in vestiar, dupa victoria cu FCSB. "Edi, vino-ncoa, sa-i dam m..e…

- Cristina Stamate avea 71 de ani si a decedat, luni, cu putin inainte de ora 7.00. Pana la momentul transmiterii stirii, medicii nu au facut public motivul decesului, intrucat artista nu a dorit sa se furnizeze informatii despre starea ei. Potrivit apropiatilor actritei, in ultimul…

- "Au fost degajate cantitati insemnate de cenusa, iar explozii ocazionale pot fi auzite la 12 kilometri de varf. Flacarile au fost vizibile in timpul noptii, ceea ce indica faptul ca o eventuala eruptie s-ar putea intampla oricand. In anticiparea posibilitatii si a riscului iminent de dezastru, PVMBG…

- Pentru a putea beneficia de serviciul BCR eGo, utilizatorii din Bucuresti trebuie sa dispuna de un cont BCR, sa detina un card de debit sau credit contactless BCR si sa instaleze aplicatia BCR eGo, disponibila atat utilizatorilor de Android, cat si de iOS. „BCR eGO va fi lansat initial prin…

- In urma publicarii articolului „Sa mori cu zile in Romania! Un nasaudean a reclamat SAJ BN la parchet dupa ce tatalui sau i-a fost refuzat dreptul la viata”, conducerea Serviciului Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud a transmis pe adresa redactiei Gazeta de Bistrita, un drept la replica. DREPT LA…

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Celebrul personaj din Republica Moldova, Vladimir Plathoniuc, a facut o serie de acuzații dure la o saptamana de la apariția veștii ca este cercetat de DIICOT. "Dosarul din Romania este, de fapt, o plangere facuta de condamnatul Platon si ghidata de FSB. Iar motivul ar fi ca serviciul special al…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Emotii mari pentru un artist din Romania, acesta traieste cele mai frumoase momente din viata lui. Sotia lui i-a daruit un copil, iar totul a fost tinut in mare secret. Bebelusul a aparut pe lume in urma cu cinci luni, insa numai apropiatii stiau de minunata veste.

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR)."Suntem…

- Kohei Oishi, unul dintre cei mai valoroși sensei din Japonia, a devenit noul antrenor al loturilor Romaniei de judo. Ințelegerea dintre Federație și Oishi a fost parafata pe trei ani, astfel ca celebrul sensei va fi cel care ii va pregati pe romani pentru Olimpiada de la Tokyo din 2020, unde Romania…

- In momentul in care si-a condus fiica pe ultimul drum, Emilian Raducu era transfigurat de boala, din cauza unei pareze care s-a agravat alarmant cu doar cateva zile inainte ca regretata artista sa-si dea ultima suflare, scrie cancan.ro. In ziua inmormantarii, barbatul a avut nevoie de ajutor pentru…

- Romania U21 a terminat la egalitate al 6-lea meci din grupa preliminara pentru Euro 2019, 0-0 in deplasare cu Tara Galilor. Daniel Isaila, selecționerul naționalei sub 21 de ani, a dezvaluit ce probleme au avut "tricolorii" in Țara Galilor și cum au fost șicanați de rivali inainte de meci. "Tot ceea…

- Grupul de moda Peeraj, cel mai important grup de francize din Romania pe segmentul de moda, are un portofoliu format din mai mult de zece branduri cu un total de circa 100 de magazine, prag asteptat sa fie atins pana la finalul anului.

- "Cifra care mie mi-a sarit in ochi din interviul, discursul sau discuția de aseara a domnului ministru de Finanțe este faptul ca 140.000 de firme nu platesc contribuțiile. Deci, aceasta nu știu daca in urechile dumneavoastra a sunat, dar in urechea mea a sunat ca un zgomot puternic. Așa, 140.000…

- Oneata este cunoscut drept "taticul manelistilor", fiindca barbatul a lansat multe lume grele, precum Adi Minune sau Jean de la Craiova. Insa, in prezent, situatia lui nu este deloc una roz!

- Conform unui sondaj intern al APAH-RO, crește, in fiecare an, numarul pacientilor cu hepatita Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a realizat un sondaj, in randurile membrilor, cu ocazia celei de-a IX-a editii a Conferintei Nationale, organizata in perioada 03-04 noiembrie,…

- "VOM SUSȚINE PUBLIC ACEASTA INIȚIATIVA!!! Cinste domnului profesor! Reacțiile nu au incetat sa apara și se vede clar ca este nevoie de o reglementare legala, un paragraf care sa interzica purtarea valului islamic in instituții de invațamant din Romania", a spus Catalin Berenghi. Reluam ce…

- Un cunoscut festival clujean își încheie activitatea, la un an dupa ce Clujul a pierdut titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021. Se pare ca, pierderea acestui titlu aduce și închiderea robinetului pentru cultura. Cea de-a zecea ediție a festivalului…

- Dupa mai bine de doua decenii in care s-a ocupat exclusiv de afaceri l-ar bate gandul sa incerce și lumea politica. Sau cel puțin asta reiese dintr-un articol aparut luna aceasta intr-o publicație de business.

- Din cauza rafalelor de vant, reprezentanții RAADPFL Craiova impreuna cu conducerea Poliției Locale Craiova au decis ca porțile Parcului „Nicolae Romanescu", Parcului Tineretului și Gradinii Botanice „Alexandru Buia" sa fie inchise, iar vizitatorilor sa le fie interzis accesul din cauza pericolului la…

- Cantareața Minodora a fost impresionata de povestea unor tineri pe care i-a cunoscut la o emisiune TV, astfel ca a decis sa aiba o relație și mai apropiata cu ei. Minodora, care recent a ținut sa lamureasca lucrurile despre starea ei de sanatate , este o persoana extrem de sensibila, care nu se da in…

- Scopul Statelor Unite "nu este razboiul" cu Coreea de Nord, a declarat vineri secretarul american al apararii, James Mattis, in timpul unei vizite la frontiera intercoreeana, relateaza AFP si DPA.Situatia din Peninsula Coreea s-a deteriorat considerabil de la inceputul lui 2016, si in special…

- Cea de-a patra persoana cazuta cu mașina in Dunare pe data de 7 octombrie a fost gasita de autoritațile sarbești, fiind vorba de barbatul in varsta de 48 de ani. 'Cea de-a patra persoana a fost gasita miercuri de autoritațile sârbești, la 44 km în aval de locul accidentului,…

- Urșii au scapat total de sub cobntrol in Romania. Un barbat de 39 de ani si o adolescenta de 14 ani au fost atacati, luni dimineata, de un urs chiar in fata blocului. S-a intamplat la Fagaras. Victimele au ajuns Spitalul Municipal din oras. Din fericire sunt constienti si nu prezinta rani foarte grave,…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de vant pentru zone montane din opt judete pana luni dimineata la ora 10.00, dupa care intra in vigoare un alt cod, cu ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, iar de la ora 12 este anuntat codul portocaliu pentru Mehedinti, Gorj,…

- Inca un caz sfarșit in sicriu creeaza indignare in randul romanilor care spun ca sistemul medical din Romania ii omoara cu zile. Este și cazul unui barbat din Iași, care a ajuns la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon“ in urma cu 16 zile, pentru a-și trata un deget de la un picior.