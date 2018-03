Stiri pe aceeasi tema

- Oricat am incerca sa nu mai mancam prajituri, tentatia exista si rezista, mai ales daca vorbim de prajituri facute acasa. Am descoperit o prajitura de care nu mai auzisem. Se numeste Nașa. Poate stie cineva de ce se numeste asa, cu toate ca dupa ce o devorezi poate sa se numeasca oricum. (Cititorii…

- Viorica Dancila a spus ca dupa aparitia in spatiul public a scrisorii Comisiei Europene din octombrie 2012 in care se cereau informatii despre dosare din instante a solicitat Ministerului Justitiei o analiza, iar institutia i-a transmis in aceasta dimineata ca "au mai existat astfel de practici"…

- Mihai Morar, despre moartea lui Andrei Gheorghe. Realizatorul radio a scris un mesaj emoționant, dupa ce a aflat ca Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Morar s-a declarat șocat de trecerea in neființa a celui pe care l-a considerat „singurul idol” pe care l-a avut vreodata. Mihai Morar a…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere…

- “Cel mai bine e sa ai casa ta!” - aceasta vorba pe care am tot auzit-o acasa ne-a plasat pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul ”proprietati”. Practic, peste 95 la sută dintre români au acte pentru casele în care stau, chiar dacă nu locuiesc în…

- Colegii lor din alte tari vad fara prea mare efort ca latraii se dau de ceasul mortii doar in speranta ca guvernul, care, din pacate, nu este al partidelor lor si nici al lui Iohannis, se va discredita atat de mult incat sa-l injure toata lumea. Si, desigur, ca partidele care sunt la guvernare vor…

- Ramona Gabor, venita in Romania, pare sa fie extrem de ocupata pe perioada șederii sale aici, ea fiind nevoita sa se imparta intre diversele apariții prin studiourile tv și trebuirile pe care le are de rezolvat pentru ea.

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…

- De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea cand aparea la televizor și ajuta parinții sa iși rezolve problemele cu copiii neascultatori. Deși și-a dedicat o buna parte din viața pentru a educa parinții și copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata. Acum cațiva…

- Potriit unei analize a portalului de specialitate Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vânzare la nivel national, în luna februarie, s-a majorat pâna la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare…

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit despre faptul ca PSD va avea 16 vicepreședinți din care 8 barbați și 8 femei.Pieleanu a amintit ca in topul primilor 5 politicieni PSD in care romanii au incredere se afla 5 femei! Așadar, dupa Congresul PSD de sambata, se schimba modalitatea de alegere…

- „Imobiliarele sunt sfinte! Asta este si parerea Patriarhiei Romane, care a cerut recent un PUZ pentru un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 mp de pe strada Pajurei. Vor sa faca acolo blocuri de 8 etaje, fortand pe cat se poate reglementarile: regim de inaltime superior celui din zona, strada…

- Dupa ce ministrul Toader a pus la incercare rabdarea jurnaliștilor delegați de redacții la prezentarea raportului, mai interesați de propriile intrebari decat de raspunsurile ministrului, lumea a dorit sa vada, totuși, cu ochii proprii conținutul documentului. Care, nu se știe de ce, nu a fost disponibil…

- Antonia si micuta sa Maya s-au reintalnit dupa o perioada lunga in care au fost despartite. Din cauza divortului de fostul sau sot care inca nu a fost rezolvat, Antonia si fetita ei nu se pot vedea prea des si asta pentru ca Maya nu poate sa vina in Romania, iar sigura solutie este ca artista sa mearga…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- Dumitru Constantin Dulcan, unul dintre cei mai renumit medic neurolog și psihiatru din Romania, a publicat in 1981 o carte numita „Inteligenta materiei“, o lucrare care a bulversat pe oamenii de știința.

- Verginia Cornoiu Jitarasu versus Primaria Campina este unul dintre cele mai longevive procese care s-au aflat pe rolul instantelor din Romania. A debuat in anul 1992 la o instanta din Prahova si s-a finalizat 17 ani mai tarziu, dupa ce a trecut pe la instante din Craiova sau Timisoara.

- Avocatul Poporului s-a intalnit cu o delegatie a Comisiei de la Venetia, context in care a fost abordat subiectul proiectului de lege referitor la modificarea ordonantei cu privire la asociatii si fundatii, adoptat tacit de Senat.Citește și: BOMBA ZILEI - Consilierul lui Dancila, condamnat…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Cornelia Rednic este o femeie foarte frumoasa, dar kilogramele in plus i-au pus multi ani la rand probleme. Cornelia Rednic a decis ca are nevoie de o schimbare in viata sa, astfel ca artista s-a apucat de un regim serios care a ajutat-o sa dea jos 33 de kilograme in trei luni. Artista spune ca dupa…

- Greutatile vietii si varsta inaintata nu l-au incovoiat pe Stan Bitu din comuna Iecea Mare, care la 92 de ani traieste singur in casuta lui din vaiuga. E vaduv de 28 de ani si tot de atat timp se gospodareste singur. Nea Bitu, asa cum e cunoscut de toata lumea din localitate e un exemplu pentru felul…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- 24 de liceeni de la Colegiul National Mircea cel Batran din Constanta au participat, luna aceasta, la Ziua Euroscola, desfasurata la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Invitatia le-a fost facuta dupa ce au castigat concursul national cu acelasi nume, organizat de Biroul Parlamentului European…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Ion Tiriac se afla si in 2017, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania. Averea sa este estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul trecut. Situata intr-un complex rezidential din cartierul Baneasa, locuinta omului de afaceri…

- A inceput perioada oficiala de reduceri in magazine, dar asta nu inseamna neaparat ca o sa va gasiti hainele visate la preturi de nimic. Şi asta pentru că la noi se fac mai mult lichidări de stoc, adică se vând hainele cu numere foarte mici sau foarte mari rămase pe rafturi.…

- Despre Elena Udrea, de-a lungul timpului, s-au spus tot felul de lucruri, celebra blonda a politicii romanești, demonizata de unii, iubita de alții fiind probabil, cel mai controversat om politic de la noi.

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung de parcuri industriale și logistice premium din Romania și Europa Centrala și de Est, iși consolideaza in 2018 statutul de cel mai mare proprietar de spații de depozitare și producție din zona Bucureștiului. Astfel, compania va finaliza…

- In Primul Razboi Mondial, Ion Cantacuzino, in calitate de conducator al serviciilor sanitare militare si civile a luat masurile de combatere a marii epidemii de tifos exantematic, cunoscut si ca tifosul de razboi. Epidemia de tifos a ucis, in Romania in timpul razboiului, nu mai putin de 300.000 de…

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Remarcam la un moment dat ca deși Romania reuseste sa aiba o politica internationala credibila, in lipsa unei politici interne de aceeasi factura – pe toate componentele sale: social, economic, sanatate, educatie si justitie – n-are cum sa fie o poveste de succes.

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Fostul magistrat Vasile Zvara a fost condamnat, in noiembrie 2011, la patru ani de inchisoare, dar cu suspendare, plus șase ani ținut sub supraveghere, adica un așa-zis ”termen de incercare” (sic!). 2000 – 2011, asta a fost lunga perioada de aproape 12 ani in care cazul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Gabriel Liiceanu a criticat, intr-un articol publicat pe contributors.ro, emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, ”Romania 9”. El acuza ca a fost tarat intr-o ”mocirla amenajata pe ecran, cu securiști și infractori”. Despre Cristache, pe care-l numește ”Costache”, Liiceanu afirma ca ”joaca in…