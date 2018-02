Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Rona Hartner este invitata la interviurile Libertatea Live, unde iși dezvaluie secretele. In ultimul timp, vedeta a fost mai tot timpul pe drumuri. Se imparte intre Romania, Paris și Costa de Azur. Ea a fost și la Ferma Vedetelor. In plus, cu atatea proiecte, artista a avut grija sa nu stea prea departe…

- “Don Juan-ul” care a reusit sa suceasca mintile mai multor femei celebre de pe scena showbiz-ului romanesc nu inceteaza sa uimeasca. „Printul” Cristea isi incearca, din nou, norocul, in afaceri. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cati bani pune la bataie Adrian Cristea pentru a da marea lovitura.

- Mult asteptatul eveniment monden al anului se apropie vertiginos, iar toate pregatirile au fost facute in mare secret! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , a aflat ca, in curand, se va marita fiica lui Florin Salam! Totul se va petrece, insa, mai devreme decat a anuntat Betty, dintr-un motiv stiut…

- La secția Drama, miercuri 31 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul ZORBA’S DIONYSOS, dupa N. Kazantzakis (la Sala Mare, cu publicul pe scena), regia Marcel Țop. Un spectacol care reconciliaza Orientul cu Occidentul, surprinzand peripețiile unui erou colectiv, calauzit de mare, un șaman…

- Dupa ce sambata a disputat finala de la Australian Open in compania danezei Carolinei Wozniaki, Simona Halep a ajuns, luni, in Romania, unde a fost intampinata cu ropote de aplauze pe aeroportul din Otopeni. Cu toate acestea, sportiva din Constanta a fost protagonista unui moment de-a dreptul uimitor…

- O minora in virsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava. Politistii la cauta pe Vera Aioanei (25 de ani), din orasul Dolhasca,…

- Veritabilul „Don Juan” care a reusit sa suceasca mințile mai multor femei celebre din showbiz-ul dambovitean nu inceteaza sa ne uimeasca. Chiar daca nu a mai pus piciorul pe minge de mai bine de un an, Adrian Cristea se intoarce in fotbal. O fosta campioana a Romaniei i-a facut o oferta de nerefuzat…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Beyonce de Romania s-a filmat intr-un halat de baie, alb. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a filmat-o pe fiica sa si a lui Guta. In focul conversatiei, Beyonce de Romania i-a spus micutei ca se schimba, asa cum a facut-o si tatal ei.

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- Au pus capat relatiei in vara, dar Adrian Cristea nu se poate obisnui cu gandul despartirii de Maria Pauna. Aflat la LOFT, “Printul” a reperat-o pe ”Regina sprancenelor”, a incercat sa poarte o discutie cu ea, insa ex-fotbalistul si-a luat flit din partea fostei partenere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…

- Propunerile de schimbare a legilor Justitiei au adus, in 2017, liderilor politici romani mesaje de la inaltii oficiali europeni, dar si de la Departamentul de Stat American, o invitatie din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca Romania sa participe la constructia unei noi Uniuni Europene,…

- A dat Romania pe Statele Unite si tocmai a obtinut cetatenia americana. Iata adevaratul motiv pentru care jurnalista a emigrat peste Ocean, fiica sa de 23 de ani. De Sarbatori, Corina Dragotescu a avut mai multe motive de bucurie. Recent, jurnalista a obtinut cetatenia americana, iar ieri, de Sfantul…

- Cristi Pustai, 52 de ani, risca sa fie demis in aceasta iarna de conducerea lui Gaz Metan. Șefii clubului aflat pe locul 12 ar vrea sa produca un șoc la echipa din Mediaș. Site-ul tuttomercatoweb anunța ca Gaz Metan negociaza cu italianul Rino Lavezzini, 65 de ani. Acesta e in prezent liber de contract…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- Exclusa de la succesiunea la tronul Romaniei, Irina, una dintre cele cinci fiice ale Regelui Mihai I, a gasit iertarea surorilor la capataiul Majestatii Sale. Drama le-a reunit pe Principese, care au stat impreuna pe durata ceremoniei care a avut loc pe Aeroportul “Henri Coanda”. CANCAN.RO, site-ul…

- Raiffeisen Bank nu va mai oferi, începând de anul viitor, servicii de tranzactionare cu actiuni, titluri de stat si alte instrumente financiare intermediate pe piata bursiera, în numele si pentru clientii sai, se arata într-un comunicat. 'Continuam eforturile…

- Majestatea Sa Margareta, a decis sa nu foloseasca titulatura de Regina atata timp cat Romania este republica. Fiica cea mare a regelui Mihai va avea denumirea de Majestataea Sa Margareta, Custode al Coroanei. Acesta este un titlu pe care chiar regele Mihai i l-a oferit personal.Dupa funeraliile…

- Michy Nioața a inceput demersurile pentru a obtine fonduri europene din 2011, cand inca nu fusese ales primar. In 2012, a obtinut si primele sume de bani. In total, 40 de mii de euro au intrat in conturile fiicei sale. Procurorii DNA au intrat pe fir in urma unui denunt. Un localnic l-a reclamat pe…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate o noua super-telenovela din showbizul autohton! Maria Pauna, alias ”Regina sprancenelor”, a fost parasita de sot pentru ucenica. Fosta iubita a lui Adrian Cristea a invatat-o meserie pe Catalina, iar aceasta i-a furat barbatul si i-a…

- Un primar PSD din Gorj a fost trimis in judecata de catre DNA, impreuna cu fiica sa, pentru ca a primit zeci de mii de euro din fonduri europene pretinzand ca va creste vaci. Fiica sa e in Anglia, iar primarul n-are nicio vaca, desi a luat banii. Michy Nioata a facut toata afacerea in 2011,…

- Cristi Chivu, alaturi de Adelina și de cele doua fiice ale lor, a venit pentru cateva zile, in Romania. Și, pare-se, a inceput deja sa se rasfețe cu bucuriile pe care le poate oferi Capitala.

- Independenta, unirea cea mare si modernizarea statutului roman au avut un numitor comun: monarhia. Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea si Mihai I. Familia regala a Romaniei provine din una dintre cele mai proeminente case domnitoare din Germania Evului Mediu si din intreaga istorie Europei: Dinastia…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- "Ce facem in mediul familial, școlar, economic sau social pentru a imbunatați parcursul educațional al copiilor? Din punctul meu de vedere, consilierea și orientarea școlara trebuie imbunatațite, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regandite. Viitoarele…

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Mihaela Maricela, românca de 29 de ani ținuta ostatica timp de 10 ani ani într-un subsol, în sudul Italiei, fara curent electric, printre soareci si insecte ar fi fost cautata de mama ei, însa autoritațile nu i-ar fi luat în serios reclamațiile. Maria Trofosila,…

- Fiica fostului mare internațional roman Dumitru Berbece, Ana Maria, a debutat pentru echipa Romaniei și a marcat de 3 ori in fața Macedoniei, 31-18, la Trofeul Carpați. Ana Maria Berbece, extrema dreapta a "naționalei" Romaniei, a debutat in tricoul primei reprezentative a Romaniei la doar 18 ani in…

- Rodica Popescu Bitanescu este una dintre cele mai mari actrite ale Romaniei, care incanta si astazi publicul cu rolurile sale memorabile. In ciuda problemelor care au incercat-o de-a lungul vietii, actrita a ramas aceeasi fire vesela, zburdalnica si plina de optimism. Recent,A CANCAN.ro, site-ul nr.…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Doua parteneriate cu Look: eAd, firma condusa de Orlando Nicoara, a intrat intr-un parteneriat pentru drepturile Ligii I și se va ocupa de exploatarea comerciala a acestora. eAd, companie condusa de Orlando Nicoara, se ocupa de exploatarea comerciala a drepturilor pentru meciurile din Liga I, informeaza…