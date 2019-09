Stiri pe aceeasi tema

- Lukasz Szukala (35 de ani) are o iubita frumoasa, dar si posesiva! Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Hogyes, cea care il face fericit pe polonez, nu il scapa din „marcaj” pe fotbalist nici macar in timpul liber. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Andreea Raducan a ales doua prenume pentru baiețelul sau și ambele sunt nume de sfant. Astfel, copilul președintei Federației Romane de Gimnastica se numește Andrei Filip. "Suntem fericiți, am nascut pe 21 august și il cheama Andrei Filip. A avut 3,320 kg și 52 de cm. Fetița sta intruna cu…

- CIA a declasificat detalii despre operatiunile cu porumbei-spioni din timpul Razboiului Rece, care arata cum erau antrenate pasarile pentru misiuni clandestine de fotografiere a unor zone de interes din fosta Uniunea Sovietica, a informat BBC.

- In dupa amiaza zilei de marti, un jandarm aflat in timpul liber, a observat in parcarea blocului unde locuieste, patru tineri care stateau intr-o masina. Experienta si a spus cuvantul si de aceasta data, iar ofiterul a tinut sub observatie mai bine de o ora autoturismul, timp in care nu a observat reactii…

- Chiar daca este casatorit cu Mariana Bitang din 2008, cea alaturi de care a impartit bune si rele atat acasa, cat si in sala de gimnastica, Octavian Bellu (68 de ani) nu ezita sa ofere flori altei femei. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Deveniti parintii unui baietel in luna mai a acestui an, Stefan Banica si Lavinia Pirva sunt doua vedete demne de toata lauda. Artistul e un barbat responsabil, care este in stare de orice pentru familia sa, iar frumoasa sa sotie este o femeie care arata demential.

- Bianca Dragușanu a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, intr-o ipostaza tandra, așa cum rar au fost vazuți pana acum. Bianca și Alex Bodi s-au casatorit civil in urma cu doar cateva zile, intr-un cadru restrans. „Eu in ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte…

- Toate ființele de Pamant se comporta ciudat in timpul unei eclipse solare. De exemplu animalele experimenteaza o stare de confuzie din cauza dispariției Soarelui, care le perturba ritmul circadian.Insa, albinele au un comportament mult mai bizar.