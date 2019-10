Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca vremurile in care facea senzatie pe terenul de fotbal au apus, Banel Nicolita (34 de ani) a ramas o vedeta respectata. Recent, intr-un restaurant de fite, fostul international roman a fost tratat ca un veritabil print.

- Fara realizari notabile pe terenul de fotbal in acest inceput de sezon, Florin Tanase (24 de ani) a reusit sa se faca remarcat in trafic. Recent, pe strazile Bucurestiului, favoritul lui Gigi Becali a fost protagonistul unei curse nebune.

- Unul e cu credinta, iar celalalt se da in vant dupa micile placeri ale vietii. In timp ce Gigi Becali merge la Biserica si are grija ca vestiarul celor de la FCSB sa fie dat cu tamaie, nepotul sau preferat se „impartaseste” cu alcool. Recent, dupa ce a baut, Lucian s-a urcat la volan.

- Renumit pentru faptul ca este innebunit dupa masinile puternice, Silviu Zaharia, cunoscut in lumea buna a Capitalei drept ZED, se tine de arogante. Recent, dornic sa iasa in evidenta cu unul dintre bolizii sai, „Regele soselelor”, asa cum i se mai spune tanarului milionar, ne-a demonstrat ca nu da doi…

- E frumoasa, e celebra, dar e si aroganta. Recent, Geanina Ilies, caci despre ea este vorba, s-a dat in spectacol, in vazul lumii. Aflata intr-un restaurant de fite, fosta prezentatoare de televiziune a fost protagonista unor momente uluitoare.