- Toate femeile sunt innebunite dupa Mirel Radoi, dar el are ochi doar pentru Viviana, sotia sa, iar acest lucru e de inteles. Femeia i-a daruit trei copii minunati si arata absolut demential. Recent, aceasta si-a etalat formele intr-o benzinarie din Capitala.

- Pentru Oana Sirbu, timpul a stat in loc, fara indoiala! Chiar daca a ajuns la 50 de ani, cea care, in filmul „Liceenii”, i-a furat inima lui Stefan Benica arata demential. Recent, aceasta a facut senzatie intr-un mall.

- Anda Adam este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania! Celebra, bogata si frumoasa, artista are o familie minunata. Recent, sotul cantaretei a facut spectacol in Capitala.

- A venit și vremea lui Cristiano Ronaldo sa se așeze la casa lui. Se pare ca fotbalistul in varsta de 33 de ani a cerut-o in casatorie pe cea care ii este alaturi de doi ani, Georgina Rodruguez, in varsta de 24 de ani, anunța publicația Mirror.co.uk.

- Iubita fostului fotbalist Ciprian Marica arata spectaculos, iar la Gala Elle Style Awards 2018 a fost o apariție de senzație. Ioana Marcu este o prezența extrem de discreta și o tanara foarte frumoasa, care atrage imediat atenția. Iubita fostului fotbalist Ciprian Marica a fost una dintre cele mai senzuale…

- Metrorex deschide luni, 12 noiembrie, la ora 11.00, primul terminal multimodal din Bucuresti, situat in zona Straulești, la capatul liniei Magistralei 4 de metrou, care face legatura cu Gara de Nord, prin cartierul Bucureștii Noi. Investitia a costat 160 de milioane de lei, fara TVA, și a fost finantata…