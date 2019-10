Stiri pe aceeasi tema

- Canta muzica de petrecere si a facut furori cu celebra ei piesa "Ia tigaia, na tigaia!". Lorenna, caci despre ea este vorba, ne-a primit in casa ei si a facut dezvaluri cutremuratoare. Mai sincera ca niciodata, artista a vorbit deschis despre dramele din viata sa, dar si despre viata ei amoroasa.

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker afirma ca ”nu-i place ideea” legarii migratiei de ”modul de viata european” din titulatura portofoliului unui comisar, aflata in centrul unei polemici, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Liviu Dragnea, la prima…

- La scurt timp dupa ce au facut cununia civila, Ilie și Ioana Nastase au anunțat ca pana la sfarșitul acest vor face și nunta, insa lucrurile au luat o alta intorsatura, iar casatoria religioasa a fost amanata. Acum, soția fostului tenismen a spus motivul pentru care a luat aceasta decizie. „Eu am schimbat…

- Viata de antrenor fara angajament ii prieste lui Mircea Rednic (57 de ani). La trei luni de la despartirea de Dinamo, reputatul tehnician se afla intr-o dispozitie excelenta. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Au trecut 40 de zile de cand Marcel Toader s-a stins din viața in urma unui infarct. Fiul afaceristului, Maximilian, a organizat parastasul tatalui sau. Acesta a vorbit despre cea mai grea luna din viața lui. ,,A fost cea mai grea luna din viata mea, o luna in care n-am putut sa dorm, o luna in care…

- Raluca Tanase s-a desparțit de iubit și puțini au fost cei care au știut asta. Discreta cu viața personala, artista a preferat sa nu faca declarații despre motivele desparțirii. Cei doi au ales sa continue viata pe drumuri separate, dupa o relatie de peste un an. Se pare ca ruptura s-a produs…

- La cateva ore dupa ce s-a nascut cea de-a treia fetița, Mihai Morar a postat o imagine pe contul de socializare cu micuța Roua, care a avut parte de primul ei rasarit. Alaturi de imagine, Mihai Morar a scris și cateva versuri emoționante. Acesta a marturisit ca de cand a nascut soția lui, a fost permanent…

- Mihai Onila, fostul membru al trupei AXXA, si-a pierdut fetița de numai 10 ani, Ioana Emily Hope, rapusa de cancer, in urma cu trei ani. Acesta a fost invitat miercuri seara, la „Agenția Vip” alaturi de fratele lui, Gabi, unde au vorbit sincer despre cele mai grele momente din viața lor. Gabi Onila…