- Curajul de a conduce in stare de ebrietate sau fara a detine permis ii poate costa libertatea pe patru barbati, depistati ieri de politistii rutieri. Trei dintre ei au fost opriti inainte de a produce accidente insa unul, „condus” de o concentratie mare de alcool, a provocat un accident de circulatie.…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a ajuns cu masina in parapet dupa ce s-au urcat beat la vola. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, in jurul orei 23,15, un barbat un varsta de 58 ani, din comuna Capu Campului, in timp ce conducea autoturismul marca BMW pe D.N.17, avand directia de ...

- Un barbat de 42 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce politistii l-au gasit langa o masina care lovise gardul unui imobil.

- Activitatile politistilor pentru depistarea si incarcerarea persoanelor pe numele carora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate continua si in aceasta saptamana. Ieri, 04 decembrie, politistii orasului Cavnic au depus dupa gratii un barbat de 53 de ani, din oras. Pe…

- Ianis Stoica are doar 15 ani, dar a intrat deja in istoria fotbalului romanesc! Fiul fostului international Pompiliu Stoica este cel mai tanEr marcator din istoria FCSB xi al treilea cel mai mic debutant din toate timpurile in fotbalul autohton. Considerat marele pariu al lui Gigi Becali, puxtiul duce…

- Vineri dimineața in jurul orei 5:00, un accident rutier s-a produs pe strada Pacii din Blaj. Un autovehicul condus de un tanar de 23 de ani a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma verificarii polițiștii au constatat ca tanarul era sub influența bauturilor alcoolice, valoarea indicata de aparatul…

- Polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Vama au identificat miercuri, in jurul orei 23.10, deplasandu-se pe DJ 176, sensul de mers sat Argel spre comuna Vatra Moldoviței, un autovehicul marca Volkswagen care nu avea montata placuța cu numarul de inmatriculare in partea din fața, motiv pentru care au ...

- O femeie in varsta de 51 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi avea permisul suspendat.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 12.25, o patrula din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Mitropoliei din localitate autoturismul ...