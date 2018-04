Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata la care putini romani indraznesc sa viseze. Platit regeste de turci - 3,5 milioane de euro pe an - selectionerul nationalei „otomane” isi permite sa-si satisfaca orice moft.

- De la inceputurile timpului, omul a fost preocupat de cateva intrebari mari despre existența sa, iar una din ele, devenita din ce in ce mai clara, pe masura ce am evoluat, a fost legata de viața extraterestra. Eforturile NASA s-au concentrat pe gasirea și, respectiv, contactarea vieții extraterestre…

- Fostul premier Adrian Nastase se implica in ONG-ul fanilor ce doresc preluarea acțiunilor și l-a contactat deja pe Cornel Dinu. Lovitura incredibila data de ONG-ul suporterilor care vor sa ia Dinamo de la Negoița. Adrian Nastase, 67 de ani, se alatura proiectului condus de…

- Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova, echipa din Liga 4, a explicat ce s-a intamplat in tribune la meciul amical dintre Romania si Suedia disputat in Banie.Elevii lui Contra s-au impus in testul cu suedezii, 1-0, dar in tribunele "OZN-ului" din Banie au existat conflicte. Peluza Sud 97, fanii…

- Cornel Dinu a explicat cum se implica Mircea Lucescu la Dinamo. Administratorul clubului din șoseaua Ștefan cel Mare vrea sa se implice serios in proiectul fanilor pentru preluarea clubului Dinamo. ”Procurorul” isi doreste sa-i atraga langa el pe Mircea Lucescu si Ion Tiriac, nume care ar oferi garantii…

- Este exact precum calcaiul lui Ahile. Poate ca ai o idee care iti sunt punctele slabe ce te fac vulnerabil in fata vietii. Pe masura ce avansam in varsta, invatam ce are putere sa ne raneasca cu adevarat. Exista predictii cu privire la acele lucruri sau feluri de a fi ce au potentialul…

- Deși la inceputul saptamanii se hotarase ca meciul amanat CSM Poli Iași – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I de fotbal, sa se dispute pe 11 aprilie, s-a schimbat data și partida va avea loc pe 26 aprilie. Ora disputarii jocului nu a fost inca stabilita. Cealalta partida amanata,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca "probabil" actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori britanici, Florin…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul și televizarile pentru meciurile din etapele 3 și 4 din play-off/out. Astfel, in data de 8 aprilie, in ziua de Paște, vom avea un meci, cel dintre CFR Cluj și Astra, de la ora 20:45. Toate partidele vor fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport,…

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca exista posibilitatea ca stadionul Dinamo sa nu fie finalizat pana la inceperea Euro-2020, subliniind ca exista variante care pot inlocui aceasta arena.Citește și: Dragnea vine cu EXPLICATII, dupa avertismentul catre…

- Mijlocasul roman Cosmin Matei a marcat primul sau gol pentru formatia NK Istra 1961, sambata, in meciul pierdut in deplasare cu 2-3 in fata echipei Hajduk Split, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Croatiei. Pentru Hajduk, la care romanul Steliano Filip (ex-Dinamo) a jucat 69…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Acest…

- Potrivit proiectului de Hotarare, arena din Ghencea va avea o capacitate de 30.500 de locuri pentru spectatori, patru vestiare, 24 de camere pentru cazarea sportivilor, un muzeu, spatii comerciale, precum si restaurant pitch-view / bar sky view. Durata de realizare a obiectivului este de 25…

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viața lui ”State de Romania”, a anunțat de curand ca se retrage din lume artistica, sugerand ca se va retrage din lumea artistica pentru a se dedica vieții de bunic, pare sa se bucure din plin de viața pe care o are in spatele camerelor de luat vederi.

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, ca Adunarea Generala a decis ca doua cluburi din Liga I sa poata solicita arbitri straini la meciul direct daca se pun de acord, dar a precizat ca decizia finala va apartine conducerii Federatiei Romane de Fotbal.…

- Amanat ieri cu 24 de ore din cauza condițiilor meteo, meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna și FC Voluntari, care incheie sezonul regulat al Ligii I, ar trebui sa inceapa la ora 17:30. Sunt șanse ca nici macar astazi partida sa nu se dispute, caz in care va fi amanata inca o data, decizia Ligii…

- Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei ar putea fi amanate dupa ce echipele FCSB, Dinamo și Craiova au cerut Federației Romane de Fotbal acest lucru. Motivul sunt ninsorile abundente din intreaga țara. La Craiova, Sibiu si Botosani ninge incontinuu, iar terenurile sunt…

- Campionii calculeaza totul. De la eficiența de pe teren și pana la siguranța unui barbierit perfect. Și mereu au alaturi cea mai buna echipa. De la Real Madrid, la NIVEA MEN Sensitive Recovery. Un barbierit ușor te menține fresh, mereu pregatit pentru provocari. Fiindca totul trebuie sa fie in coordonare…

- Cele mai mari regrete ale Oanei Zavoranu. Oana Zavoranu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars, la emisiunea „Star Matinal”, despre marile sale regrete, dar și dezamagiri, dar și despre mama sa, Marioara (Mariana) Zavoranu. Oana Zavoranu se lauda cu ce a realizat „singurica”, dupa moartea acesteia,…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Eliberati conditionat, dupa condamnarile cu executare pe care le-au primit in 2014, in „Dosarul Transferurilor”, fratii Giovani si Victor Becali nu pot sa stea departe de fotbal. Fostii impresari si-au dat intalnire cu unul dintre cei mai titrati antrenori romani.

- Viata in lumea moderna este mai rapida decat a fost vreodata. Oamenii lucreaza mai mult timp, au multe facturi de platit si le este greu sa se opreasca din hobby-ul lor zilnic si anume, smartphone-urile.

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Universitatea Craiova a facut un meci mare in aceasta seara, in „Groapa“, in fața lui Dinamo. Oltenii i-au dominat pe „caini“, au ignorat arbitrajul șmecheresc al lui Hațegan și au condus de doua ori pe tabela de marcaj, irosind alte ...

- In 1999, pe vremea cand era arbitru, Constantin Zotta (55 de ani) a fost la un pas de a incasa o corectie fizica de la Gino Iorgulescu (61 de ani). Actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, pe atunci sef la FC National, si-a iesit din minti in timpul meciului pe care echipa „bancara” l-a…

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Kamprad a murit in casa sa din Smaland, confirmat Ikea a intr-o declaratie. Compania a transmis ca Ingvar Kamprad a fost „unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului XX”. Kamprad s-a nascut in 1926 la Smalandand si a fondat compania Ikea la varsta de 17 ani. El „a murit pasnic la domiciliu, in…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- Noua achiziție a Universitații Craiova, atacantul Dominik Glavina, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului clubului, ca este incantat ca a ajuns la gruparea din Banie și spera sa marcheze inca de la primul meci oficial, adica in poarta echipei Dinamo, ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a discutat cu Cristi Borcea despre revenirea acestuia la Dinamo și a dezvaluit ca fostul acționar al echipei roș-albe nu vrea sa mai investeasca in fotbal. "Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis «Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu ma mai bag. Pai am…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Vedeta a prezentat cazul unui primar din județul Buzau care avea o amanta. Deși era o ficțiune, mulți oameni au crezut ca este real, motiv pentru care, cu siguranța, s-au intrebat: 'despre ce edil este vorba?". Romanii se uita la cazurile prezentate de Ernest, la emisiunea "Ochii din umbra", pentru…

- ''Suntem inca in viata in toate competitiile'', a declarat vineri Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid care ''nu merge atat de rau'', desi s-au adunat criticile privind jocul sau din acest inceput de an. ''Astazi, tot ceea ce se spune despre…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat astazi programul meciurilor din rundele 23 și 24 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo, in „Groapa”, duminica, 4 februarie, de la ora 20.45, și pe Sepsi Sf. Gheorghe, ...

- Personalitatea galbena se refera la o persoana vesela, care se bucura de viata, care este foarte vocala. Acesti oameni se considera fericiti si norocosi, iau viata ca pe o petrecere continua si nu iau lucrurile prea in serios. Daca au o problema, cer ajutor prietenilor sau apeleaza la bautura. Oamenii…

- Incepand cu duminica seara, zece vedete din Romania concureaza impotriva unor oameni obișnuiți pentru a intra in posesia unui premiu de 100.000 de euro. Deși vedetele formeaza Echipa Faimoșilor, un nume mai potrivit ar fi fost …”tatuați și fioroși”! Vladimir Draghia, Giani Kirița și Catalin Cazacu se…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- E agitatie mare in tara vecina, la doua zile dupa ce presa bulgara a publicat ample reportaje despre initiativa unor cetateni care vor sa ceara autonomia regiunii Montana-Vrata-Vidin si alipirea ei la Romania. Unii dintre bulgari sunt incantati de idee, altii mai putin. Cert este, insa, ca toata lumea…