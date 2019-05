Stiri pe aceeasi tema

- Barbat celebru si bogat, Madalin Voicu (66 de ani) le ofera o viata de huzur celor mai dragi fiinte din viata sa. Recent, cunoscutul muzician si-a rasfatat iubita si copiii, chiar sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- INNA, Irina Rimes și Nicoleta Nuca, impreuna pe aceeași scena, marți, 16 aprilie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, intr-un spectacol-eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de fapte bune a Fundației Copii in Dificultate, cea mai veche organizație caritabila din Romania. Show-ul caritabil Stars4Dreams…

- Un barbat in varsta de 88 de ani din municipiul Barlad a fost gasit, vineri, decedat in locuinta sa situata intr-un bloc din municipiul Barlad, cadavrul fiind in stare de putrefactie. "Apartamentul avea usa incuiata si ferestrele asigurate. Reprezentantii ISU au reusit sa patrunda in locuinta,…

- Chiar daca anii trec, se pare ca Andreea Marin este intr-o forma de zile mari și arata extraordinar. Recent, fosta „zana” a Surprizelor a participat la un eveniment in cadrul caruia a avut o apariție impecabila.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe strada Egretei din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o explozie a avut loc intr un apartament. "10 pompieri cu 2 autospeciale de stingere…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Germania a ajuns la spital in stare critica, iar la analize medicii au constatat ca acesta avea sangele cu un aspect laptos.Specialistii pun ca se ajunge in aceasta stare din cauza numarului extrem de mare de trigliceride din sange.

- CHIȘINAU, 1 mar – Sputnik. Din 1 martie 2019, desfacerea casatoriei, prin acordul sotilor, va putea fi facuta la notar. Din aceasta data a intrat în vigoare noua Lege privind procedura notariala, document publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit noii…