- Ilie Nastase tocmai a implinit 73 de ani, iar singura problema pe care o are acum este cea legata de nunta cu Ioana. „Nu merg deloc bine pregatirile de nunta. Cred ca am facut o greseala ca am anuntat in 17 August, cred ca o sa o punem poate la anul. Ea vrea sa fie mireasa ca nu a fost pana acum.…

- Gica Popescu este, fara indoiala, un tatic fericit! Fiul sau, Nicolas, ii calca pe urme, fiind legitimat la Viitorul Constanta, iar fiica sa, Maria, studiaza in Italia, la una dintre cele mai prestigioase universitati din Europa. Cand timpul ii permite, „Baciul” este nedezlipit de odraslele sale.

- Simona Halep a invins-o atat de lejer pe Serena Williams, incat senzatia a fost ca romanca e fata in fata cu o adversara timorata, in turul I, si nu cu o legenda a tenisului, in finala de la Wimbledon.

- Devenita mama pentru prima oara in urma cu o luna si jumatate, atunci cand a adus pe lume un baietel perfect sanatos, Lavinia Pirva s-a recuperat miraculos dupa nastrere. Vedeta a inceput sa scape, incet, dar sigur, de kilogramele in plus pe care le-a acumulat in timpul sarcinii.

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales sa se relaxeze pe o plaja de lux din Mamaia, acolo unde au trecut și prin clipe mai agitate. La scurt timp dupa ce au ajuns pe plaja, spiritele s-ar fi incins intre Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama. La un moment dat, dupa ce barbatul ar fi uitat…

- Veste mare in lumea fotbalului romanesc! Alex Chipciu (30 de ani) se pregateste sa devina tata pentru a patra oara! Paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu sotia fotbalistului insarcinata.

- Pe 25 aprilie, Ilie Nastase și Ioana s-au casatorit civil și sunt in culmea fericirii. Proaspata soție a fostului mare tenismen a facut un gest extrem de frumos, dar total neașteptat, la numai cateva zile de cand a spus „da” in fața ofițerului de stare civila.