Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise (56 de ani) este membru al Bisericii Scientologice si respecta regulile pe care aceasta le impune. Actorul pastreaza tacerea asupra evenimentelor care au loc in cadrul acestei organizatii, desi fosta sa sotie, Katie Holmes, este de parere ca Biserica Scientologica a fost cea care l-a indepartat…

- Mioara Roman (78 de ani) are stil, iar acest lucru se observa de la vestimentație la coafura. Este tradiționalista, dar in pas cu moda, fara sa faca schimbari radicale de look. Fosta soție a lui Petre Roman a invațat de la hairstylist cum sa se aranjeze singura acasa. Mioara Roman s-a numarat printre…

- Andreea Raicu este o femeie deschisa care nu se sfiește sa vorbeasca despre viața ei personala, cu bune și cu mai puțin bune. Ea este invitata in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va dezvalui amanunte mai puțin știute despre ea și relațiile ei, atat cele profesionale, cat și cele personale.…

- Imagini cutremuratoare accident cumplit :Un copil de cinci ani a murit dupa ce a fost lovit in plin de o masina. Fiul soferitei vinovate si-a pierdut viata in acelasi loc Un copil in varsta de cinci ani care se juca sub supravegherea mamei a murit dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism. Politistii…

- Organismul ei s-a obisnuit cu disciplina unei alimentatii sanatoase, astfel ca acum nici nu mai poate manca felurile de mancare gustoase, dar grele, din Neamtul natal. „Aici in Italia am invatat sa mananc mai sanatos, nu fiindca mi-a zis cineva, chiar si in supermarket e o varietate mai mare de fructe…

- Solistul Carla’s Dreams a fost surprins alaturi de modelul Andra Mirona Axentoi, tanara despre care se spune ca ar avea o relație cu acesta. Cei doi s-au plimbat pe strada nestingheriți, reușind sa atraga atenția tuturor. Andrei Țaruș, solistul de la Carla’s Dreams, care a divorțat in urma cu zece luni,…