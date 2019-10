Stiri pe aceeasi tema

- "Cosmin e destul de matur. Chiar daca nu are o varsta foarte mare, antreneaza de multi ani. Si cred ca stie in acest moment cum sa isi faca jucatorii sa nu asculte aceste lucruri, sa incerce sa nu ii afecteze in timpul partidei. Mai departe, cine va fi urmatorul antrenor al echipei nationale, nu stiu…

- Antrenorul secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Adrian Mihalcea, afirma ca 'tricolorii' sunt foarte motivati inaintea dublei cu Insulele Feroe si Norvegia, acest lucru fiind determinat si de faptul ca sansele de calificare nu mai depind de rezultatele

- Gabi Balint a vorbit, într-un interviu pentru FRF, despre prima confruntare dintre România și Insulele Feroe, din 1992. Tricolorii se impuneau atunci cu 7-0, iar trei dintre goluri erau marcate de Balint. Fostul internațional este încrezator ca echipa pregatita de Cosmin Contra poate…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, duminica seara, la Centrul de Fotbal Mogosoaia, ca prima reprezentativa trebuie sa castige in primul rand meciul cu Insulele Feroe pentru a se putea vorbi mai apoi de cel cu Norvegia ca fiind crucial in cursa pentru calificarea…

- „Tricolorii” convocați de Cosmin Contra (43 de ani) pentru „dubla” cu Norvegia și Insulele Feroe se reunesc astazi la Mogoșoaia. Romania va evolua in InsuleleFeroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa cu Norvegia, pe 15 octombrie, de la 21:45. Ambele meciuri vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a reușit 12 goluri pentru New York City in campionatul nord-american, insa selecționerul Cosmin Contra nu e impresionat. Deși l-a convocat pe lista preliminara a stranierilor, Cosmin Contra nu pare foarte hotarat sa-l pastreze pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia. …

- Jucatorii convocați de catre Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania și Malta din preliminariile EURO 2020, se afla in cantonament, la Mogoșoaia. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie,…

- Mutare importanta in staff-ul echipei naționale! Dupa aventura de la „U” Cluj, Bogdan Lobonț, se alatura echipei conduse de Cosmin Contra. Fostul portar, in varsta de 41 de ani, va indeplini funcția de antrenor secund. “E o mandrie sa ma reintorc la echipa naționala. Sper ca impreuna cu baieții sa reușim…