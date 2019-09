Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Bianca Dragusanu face ce face si reusete sa impresioneze! Cand vine vorba de facut cadouri, nimeni nu o intrece pe vedeta. Recent, superba blondina si-a lasat fara cuvinte una dintre cele mai bune prietene.

- Abi Talent are o tara intreaga la picioare, este bogat, iar arogantele nu lipsesc din dotare. Totusi, ca orice pusti, are o slabiciune! Cantaretul este indragostit nebuneste de o tanara vloggerița. Cand vine vorba de partenera sa, artistul lasa la o parte figurile si se transforma intr-un veritabil…

- La puțina vreme dupa ce și-a facut publica relația cu modelul brazilian Natalia Borges, tenismenul Horia Tecau a reușit una dintre cele mai bune performanțe ale anului 2019, o finala de turneu ATP la Washington.

- Examenul Bacalaureatului le-a dat mari emoții și copiilor de vedete! Așa se face ca printre cei care au trecut prin aceasta incercare se numara și Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița din Clejani.

- Nici copiii vedetelor nu au scapat de emotiile Bacalaureatului, iar unii dintre ei nu au putut sa le depaseasca. Ce note au luat Fulgy si Marga de la Clejani la BAC! Margherita si Fulgy, copiii Vioricai si a lui Ionita de la Clejani, au sustinut examenul de Bacalaureat 2019. Din pacate pentru ei, rezultatele…