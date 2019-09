Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Devenita mama in urma cu un an, Elena Ionescu (31 de ani) arata demential! Recent, fosta solista de la „Mandinga” a facut senzatie la o piscina de fite din Capitala. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Costin Marculescu a spus adevarul despre accidental pe care l-a avut dupa meciul dintre Dinamo și Craiova, cand actorul a aparut in public cu arcada sparta și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Costin Marculescu a negat ca ar fi avut un conflict pe stadion. „Am stat la loja cu Lorena Balaci, cu alti…

- Recent a iesit de sub tipar ghidul turistic „Gherla – oras baroc”, in limba engleza, dupa ce a aparut deja in limbile romana si franceza. In luna mai a aparut ghidul in limba franceza, prin grija Asociatiei de prietenie Gherla-Nendaz (Elvetia), iar acum turiștii care ajung in oraș sau cei interesați…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat marti ca va depune plangere penala dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari care ar fi fost realizate in perioada primului sau mandat la minister si in care fostul director al CFR Calatori, Iosif Szentes vorbeste despre presiuni si despre o presupusa…

- Laura Codruța Kovesi este unul dintre cele mai pronunțate nume ale momentului. Fosta șefa DNA este aproape de a fi numita șefa Parchetului European. Despre activitatea profesionala se știu multe, dar despre viața personala prea puține. Ca o picanterie, iata cine este iubitul lui Kovesi. Cine este iubitul…

- Carmen Tanase a decis sa se retraga o perioada din lumina reflectoarelor și sa iși concentreze atenția asupra sanatații sale, care nu a fost tocmai buna. Actrița a mers la medic și a facut mai multe investigații, dupa ce s-a simțit rau. „Ragazul acesta l-am folosit sa-mi fac toate investigatiile medicale.…

- Dupa un divorț dureros, Cristina Spatar și-a gasit liniștea in brațele unui barbat, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. De ziua ei de naștere, vedeta a primit din partea iubitului un inel de trei karate, despre care artista spune ca nu este insa de logodna. „Nu…