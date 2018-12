Stiri pe aceeasi tema

- Alcoolul la volan face din nou victime. Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier. Printre acestea se afla chiar șoferul care prezenta o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Participarea la „Asia Express”, show-ul fenomen difuzat de Antena 1, a dat-o peste cap pe Iuliana Luciu. Dupa aproape doua saptamani pe care le-a petrecut in India si in Sri Lanka, vedeta s-a intors in tara si a dat iama in mancare.

- Italia lucreaza la un pachet legislativ ce vizeaza crearea unei singure companii pentru reteaua de fibra optica, o decizie care va pune presiune pe Telecom Italia si Open Fiber sa-si uneasca infrastructura, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Open…

- Ciprian Rogojan, fostul component al trupei Sistem simte din nou flutura"i in stomac! ~Cici, a"a cum este cunoscut fostul artist a fost prins in fapt de cei mai iscusi:i paparazzi, in timp ce se distreazE de minune cu o pu"toaicE, intr-un club de fi:e din CapitalE.

- Zeama de castraveti murati are multiple beneficii pentru sanatate. Aceasta bautura relaxeaza spasmele musculare, astfel incat este recomandata dupa un antrenament intens. Paharul cu apa baut de obicei dupa exercitiile fizice intense poate fi inlocuit cu succes cu o cana de suc rece de zeama de castraveti.

- Daca la inceputurile carierei sale la Paula Seling "ploua infernal"și ei se iubeau prin mansarde", acum solista are o cariera solida, o casnicie frumoasa, dar ceva ii lipsește totuși frumoasei brunete.

- Peste 3 milioane de persoane au murit din cauza consumului de alcool in 2016, echivalentul a 1 din 20 de decese la nivel global, potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), scrie CNN, potrivit Hotnews. Cele mai multe decese au fost cauzate de leziuni-28%, urmate de decesele…

- Vasile Maftei (37 de ani) este, fara indoiala, un exemplu de urmat, din toate punctele de vedere. Pe terenul de fotbal, fundasul continua sa scrie istorie pentru Rapid, iar in viata privata este un tata model.