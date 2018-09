Stiri pe aceeasi tema

- Andrei ~tefEnescu este un tEtic tare grijuliu! Aflat la mare cu echipa "Star Matinal", iubita xi fiul lui l-au urmat, axa cE petrec tot timpul impreunE. AstEzi, prezentatorul TV de la Antena Stars s-a filmat alEturi de fiul sEu pe plajE, in ipostaze emotionante.

- Poate multi nu ar fi dat nicio xansE cuplului Cristian Boureanu xi Laura DincE! Gurile rele spuneau cE o iubitE care are aproape aceeaxi varstE cu fiica lui nu va putea sE rEmanE prea mult in peisaj!

- Adriean Videnau a revenit in fortE in CapitalE, dupE ce s-a ~refugiat cateva zile, la malul MErii Negre. alEturi de sotia sa, Miorita. Politicianul a strEbEtut strEzile din Bucurexti la volanul unui bolid de lux, nou-nout.

- Monica Anghel are 47 de ani, dar dacE o vezi cum aratE in prezent, e imposibil sE nu o confunzi cu o pu"toaicE de 20 de ani! Celebra artistE aratE ca trasE prin inel, dupE ce a reu"it sE slEbeascE peste 35 de kilograme.

- Atunci cand talentul se transmite dintr-o genera:ie in alta, ce altceva sE-:i mai dore"ti de la via:E? Andreea BEnicE este o mamE implinitE "i un artist la fel de implinit, cEci asearE, fiica ei, Sofia, a cantat pe scenE pentru prima datE, in fa:a a sute de oameni.

- Brad Pitt filmeaza in prezent impreuna cu Leonardo DiCaprio pelicula Once Upon a Time , regizata de Quentin Tarantino. Paparazzi au reușit sa ii faca o serie de fotografii pe platourile de filmare și actorul pare sa fie o cu totul alta persoana.

- ~Winettou nu poate sE stea cuminte! Dexi s-a impEcat cu Adela, sotia sa, la inceputul acestui an, dupE mai multe idile pe care le-a avut prin Bucuresti, Renert Gad a cElcat din nou pe bec. Celebrul estetician a fEcut show intr-un club de fite din CapitalE, alEturi de cateva domnite focoase.