- O femeie a apelat la ajutorul instanței dupa ce a trecut prin clipe de coșmar, dupa cu susține ea. Aceasta a relatat ca soțul vrea s-o omoare intrucat nu vrea ca ea sa traiasca mai mult, el fiind...

- Un omor comis din motive ramase deocamdata necunoscute a avut loc miercuri, intr-o gospodarie din comuna Marca. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Salaj, in ziua de 11 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, o femeie a sesizat Politia despre faptul ca mama sa, in varsta de 64 de ani, din comuna Marca,…

- Soția afaceristului gorjean Razvan Munteanu a lansat o noua piesa „delicioasa “ pentru fanii sai. Delia tocmai a incercat un nou stil muzical care seamnata foarte mult cu hip-hop-ul Rihannei și i-a ieșit perfect. Delia se pregatește pentru concertele de la Sala Palatului sub numele de „Acadelia” și…

- Un barbat a comis doua abuzuri inimaginabile intr-o singura noapte. El și-a violat și mama, dar și soacra. Explicațiile au fost uluitoare, a dezvaluit mirror.co.uk . Barbatul in varsta de 32 de ani, David Shekari, a recunoscut ca le-a batjocorit pe cele doua batrane, una in varsta de 65 de ani, cealalta…

- O noua șansa la viața a venit la pachet cu o noua șansa la iubirea adevarata. S-au cunoscut intr-un moment de cumpana, pe holurile spitalului din Targu Murș. Florin Fagețan, din Cenad, județul Alba, avea 24 de ani, in 2009, cand a primit inima unei femei de 42 de ani din Oradea. La un an […]