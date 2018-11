Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Stoica are doar 15 ani, dar a intrat deja in istoria fotbalului romanesc! Fiul fostului international Pompiliu Stoica este cel mai tanEr marcator din istoria FCSB xi al treilea cel mai mic debutant din toate timpurile in fotbalul autohton. Considerat marele pariu al lui Gigi Becali, puxtiul duce…

- Andreea Popescu a devenit mama pentru prima oara, in vara acestui an, iar atenția ei este concentrata acum, doar pe creșterea micuțului Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre un moment trist din viața ei și a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Nu am avut informație.…

- Gabriela Cristea nu va mai prezenta emisiunea de la Antena Stars, anunța SpyNews. Producatorii au transmis vestea pentru toti cei care o urmareau pe Gabriela Cristea in fiecare zi de la ora 18:45 la Antena Stars. Gabriela Cristea a plecat din emisiune, IN DIRECT. Ce s-a intamplat cu prezentatoarea…

- Gigi Becali este pe cale sE dea un adevErat tun financiar. O echipE din fotbalul arab este dispusE sE punE la bEtaie o sumE uriaxE de bani, pentru a obtine semnEtura lui Harlem Gnohere. Spynews.ro are detalii exclusive de la discutiile dintre cele douE pErti.

- Programul de vineri al elevilor din cinci scoli vrancene va fi modificat sau chiar suspendat pentru a permite organizarea in bune conditii a sectiilor de votare la Referendumul din 6 -7 octombrie, potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. Vineri, in toate unitatile de…

- Pe langa bucuria culorilor din parcuri si a zilelor cu soare placut, toamna aduce si un nou inceput, un alt an scolar, anul scolar 2018-2019. Pauza de vara a fost una foarte lunga si, cel mai probabil, puiutul tau a uitat care era programul lui inainte de vacanta.