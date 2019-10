Stiri pe aceeasi tema

- Desparțiri, impacari și multa iubire! Cam așa poate fi descrisa relația dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Insa prin oricate incercari ar trece cei doi, demonstreaza de fiecare data ca sunt una dintre cele mai sudate și invidate cupluri din showbizul autohton.

- Vestea ca Bianca Dragușanu ar fi fost batuta de Alex Bodi a șocat pe toata lumea. Reacțiile nu au intarziat sa apara și fiecare și-a spus parerea cu privire la aceasta situație. Dupa ce Spynews a reușit sa vorbeasca, in exclusivitate cu Alex Bodi, iata ca acum avem parte și de reacția blondinei.

- Bianca Dragusanu face ce face si reusete sa impresioneze! Cand vine vorba de facut cadouri, nimeni nu o intrece pe vedeta. Recent, superba blondina si-a lasat fara cuvinte una dintre cele mai bune prietene.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…

- Astazi, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au bifat, impreuna, cea mai importanta zi din viața lor! Ce doi s-au casatorit civil in urma cu doar cateva momente și sunt cum nu se poate mai fericiți.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat condica in acest weekend la Mamaia! Cei doi indragostiți au facut show intr-un cunoscut club de la malul marii, iar fițele nu au lipsit din meniul distracției.

- Bianca Dragușanu a fugit la mare in weekend, in compania iubitului ei, Alex Bodi. Vedeta și actualul ei iubit s-au bucurat unul de compania celuilalt și au profitat de ocazie pentru a merge sa se distreze intr-un club select din stațiunea Mamaia. In club, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au petrecut in…