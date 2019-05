Stiri pe aceeasi tema

- Timpul le vindeca pe toate, spune o vorba din batrani! Aceasta poate este și zicala dupa care iși ghideaza viața și Razvan Ciobanu. Celebrul designer a fost surprins de paparazii Spynews.ro in timp ce a avut parte de o intalnire neașteptata cu fostul lui iubit.

- Andreea Banica a fost surprinsa intr-o ipostaza delicata, in timp ce isi parca bolidul intr-un loc interzis, reusind, astfel, sa-i scoata din minti pe ceilalti soferi, dar mai ales pe pietoni.

- O noua etapa Asia Express – Drumul Elefantului, reality-show difuzat aseara pe Antena 1, i-a provocat pe concurenții ramași in competiție sa lupte pe cont propriu. In vreme ce Ana Morodan, Robert, CRBL,...

- O noua ediție a emisiunii ”Asia Express”, o noua cearta aprinsa intre Cocuța și Bogdan. De aceasta data, aceasta s-a aratat nemulțumita de faptul ca partenerul ei nu apreciaza eforturile pe care le face.

- Ediție cu multe rasturnari de situație aseara, pe Antena 1, in Asia Express - Drumul Elefantului, reality-show ce s-a impus ca lider detasat de piata, pe toate categoriile de public. Seara a inceput cu o veste neașteptata din partea Ginei Pistol și un mesaj emoționant din partea cuplului Jojo-Paul Ipate,…

- Asia Express, sezonul 2, ediția 16. Ruby și Robert au caștigat imunitatea, pentru a doua oara de la inceputul competiției, și i-au lasat masca pe toți ceilalți concurenți. Valentin Butnaru, prezentatorul Observatorului 12-14 de la Antena 1, a avut o apariție surpriza in India, iar Ana Morodan a facut…

- Ana Baniciu și Raluka au scris istorie la Antena 1. Cele doua vedete au reușit sa caștige primul sezon al show-ului ”Asia Express”, iar experienta traita pe „Continentul galben” le-a schimbat vietile. Cele doua vedete au ramas cu amintiri senzationale, dar si cu un lucru de care nu vor scapa vreodata.

- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.