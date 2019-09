Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari prețuri medii ale terenurilor se intalnesc in Cluj-Napoca și București, unde tind sa devina piedici in calea profitabilitații proiectelor rezidențiale, care ajung sa se scumpeasca exagerat.

- Bogdan Virțanu era in coma, dupa ce in urma o saptamana s-a aruncat intr-o piscina aproape goala. Totul a avut loc la un nunta din Taru Jiu. Mai mulți invitați au sarit in piscina spre dimineața. Bogdan a sarit in cap, intr-o zona a piscinei in care apa avea un nivel foarte mic. Barbatul a…

- Orașul nostru, punct de start in etapa a 3, Buzau – Targoviște Cea de-a 52-a ediție a Turului Ciclist al Romaniei, va avea loc, toamna aceasta, in perioada 11-15 septembrie. Caravana cicliștilor va avea de parcurs un traseu de 707 kilometri, care pornește din Cluj-Napoca, ajunge pe TransBucegi (Drumul…

- Turul ciclist al Romaniei a ajuns, in acest an, la editia cu numarul 52. Competitia va avea loc in perioada 11-15 septembrie si se va intinde pe durata a cinci etape. Startul se va da la Cluj-Napoca, iar ciclistii vor sosi dupa patru zile la Bucuresti. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa pozitia 701-800 la nivel international, prima din Romania, in clasamentul Shanghai al universitatilor (Academic Ranking of World Universities) dat recent publicitatii, urmata de Universitatea din Bucuresti (UB) pe pozitia 901-1000, cele doua fiind…

- Preturile apartamentelor scoase la vanzare in Brasov au crescut cu aproape 2% in trimestrul al doilea din 2019, ajungand la o valoare medie de 1.120 de euro/mp, fapt ce plaseaza orasul pe locul la cincilea la nivel national, dupa Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara si Constanta. Cresteri…

- Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa din București, judecat pentru delapidare și luare de mita, este acum medic balneolog la Spitalul Orașenesc Jibou, din județul Salaj, potrivit ziaruldesalaj.ro.Florin Secureanu a ajuns la Spitalul Jibou dupa ce ar fi participat la un concurs…