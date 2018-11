VIDEO PAPARAZZI / Asta-i pohta ce-a pohtit Gigi Becali! El e fotbalistul de la FCSB care face ce spune patronul, nu ce face acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Filipe Teixeira are 38 de ani, dar a fost unul dintre remarcații derby-ului de aseara, dintre Dinamo și FCSB, terminat la egalitate, 1-1. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca sponsorul lui FCSB, City Insurance, a cerut ca portughezului sa-i fie prelungit contractul. Mai mult, chiar ei vor plati…

- Acționarul majoritar al Rapidului, Victor Angelescu, 34 ani, explica de ce l-a demis pe Schumacher, ce așteapta de la Pancu și descrie felul in care-și dorește sa gestioneze viitorul vișiniilor. Domnule Angelescu, au trecut patru luni de cand ați preluat Rapidul, cum e sa simți zi de zi in suflet adrenalina…

- Gigi Becali a facut o oferta Mediasului pentru Darius Olaru, insa "dezlegarea" jucatorului e la Cristi Pustai, care a imprumutat clubul cu 150.000 de euro cand a traversat criza financiara. Situatia lui Olaru e una extrem de complicata. El nu e detinut suta la suta de Gaz Metan. ...

- Dupa ce Ion Craciunescu a povestit ca Nicolae Dica ar fi luat peste picior de jucatori la antrenamente, Gigi Becali a ținut sa precizeze ca acest lucru se intampla doar in vremurile in care Denis Alibec juca la FCSB. "Am auzit ce a spus Ion Craciunescu, este vorba de un episod anterior, de pe vremea…

- Nicolae Dica a explicat cum face echipa impreuna cu Gigi Becali și de ce este mereu dat de gol de patron in direct la TV. Antrenorul se apara și spune ca patronul zice la TV doar ce vorbește cu el și MM. "In momentul cand se termina meciul, a doua zi am o discuție patronul. Ma intreaba cum vreau sa…

- Dan Nistor (30 de ani) e zilele acestea protagonistul uneia dintre cele mai mari "telenovele" din acest an din fotbalul romanesc. Ademenit zilnic cu oferte de Gigi Becali, prins la mijloc intre mirajul financiar al unui transfer la FCSB și mustrarile de conștiința ale unei tradari istorice, Nistor a…

- Gigi Becali a gasit cheia procesului cu CSA Steaua pentru palmares: ”E aur!”. Patronul de la FCSB susține ca decizia in cazul celor de la CSU Craiova, care n-au primit palmaresul dinainte de 1991 al vechii echipe Universitatea Craiova, ii va fi de mare ajutor in razboiul juridic cu CSA Steaua . In septembrie…