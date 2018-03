Stiri pe aceeasi tema

- Ce se va intampla in 2025 cu afacerile și cariera cetațenilor din Moldova ?Ce se va schimba in lume ? Care vor fi tendințele? Ce profesii și afaceri vor fi relevante și care vor disparea de pe piața ? Despre asta și multe altele , va vorbi Veceslav Cunev - liderul futurolog al Moldovei. Membru al Consiliului…

- Lupta pentru calificarea in play-off, desfasurata in etapa finala a sezonului regulat din Liga I de fotbal a dat un deznodamant neasteptat pentru multa lume. Dinamo Bucuresti a fost invinsa la Giurgiu pe un teren inghetat de catre Astra, echipa care-si asigurase cu o etapa inainte prezenta in play-off,…

- O investigație Rise dezvaluie cum in Republica Moldova se fac "sume impunatoare de bani din donațiile oamenilor". "Identifica minori grav bolnavi, le fac publica povestea și aduna sume impunatoare de bani din donațiile oamenilor. Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde…

- Naționala Romaniei a urcat 4 locuri fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 36-a in clasamentul dat publicitatii astazi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in luna ianuarie – pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania…

- Șeful Mercedes-AMG, Tobias Moers, a declarat ca electrificarea este o direcție spre care tinde compania sa, intrucat aduce eficiența și performanța, iar mașinile electrice reprezinta cheia viitorului.

- Harunustaspor, un club de amatori din Turcia a intrat in istorie: a realizat primul transfer pentru care a platit cu moneda virtuala Bitcoin. Omer Faruk Kiroglu (22 de ani) a fost achizitionat cu ajutorul criptomonedei. Turcii au achitat pentru serviciile fotbalistului 0,0524 Bitcoin,…

- Brigitte Sfat, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, și-a facut o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Apropiații spun ca bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a gasi secretul tinereții fara batranețe.

- Care este cheia finalei dintre Halep și Wozniacki. Conform statisticii WTA, publicata pe 22 ianuarie, atuul Simonei este returul, in timp ce Caroline compenseaza cu punctele caștigate cu primul serviciu. Raportul are la baza primele cinci meciuri disputate in 2018 de finalistele de la Australian Open.…

- La meciul amical din Antalya cu FK Rostov, Ianis Hagi a fost din nou capitan la FC Viitorul, postura in care se regasea si inainte de a pleca in Italia, la Fiorentina In cele sase partide de verificare disputate pana acum in Turcia, campioana Romaniei a inregistrat o victorie 4 2 cu Luch Vladivostok…

- Amazon Go a deschis luni magazinul viitorului, unde clientii intra doar pe baza aplicatiei companiei, iau produsele de pe raft si pur si simplu ies din magazin fara a sta la o casa sau la coada.

- Tanarul fundas al FC Viitorul Virgil Ghita este unul dintre jucatorii care poarta banderola de capitan in partidele amicale din Antalya In varsta de 19 ani, stoperul a debutat in Liga 1 in tricoul Viitorului in octombrie 2017, la meciul de la Ovidiu cu CFR Cluj, castigat cu 1 0. International de tineret…

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata de huzur! Chiar daca nu a reusit sa califice nationala Turciei la Campionatul Mondial de anul acesta, „Il Luce” este platit regeste de federatia „otomana”. Reputatul antrenor roman castiga 3,5 milioane de euro pe an. Cu un asemenea salariu, tehnicianul…

- Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, marți, sociologul Marius Pieleanu a spus ca se va discuta un profil al viitorului premier. "Mi se pare o abordare foarte corecta. Nu nume, ci un profil al viitorului prim ministru. Daca doriți, o definiție a mapei profesionale. Cu calitați pe care…

- Viitorul a pierdut primul meci amical din stagiul de pregatire din Turcia, scor 0-2 cu Galatasaray, iar antrenorul Gica Hagi a facut o criza de nervi. Pe parcursul meciului Hagi a fost mai mereu nervos și a țipat tot timpul pe jucatorii sai. La un moment dat, nemulțumit de jocul elevilor sai s-a enervat…

- Campioana Viitorul a efectuat in aceasta dimineata primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia. In absenta lui Gheorghe Hagi, plecat in Italia pentru a definitiva transferul lui Ianis Hagi, sesiunea de pregatire a fost condusa de "secundul" Catalin Anghel. Dintre jucatori, marea absenta…

- Liderul principalului partid prokurd din Turcia, Selahattin Demirtas, a comparut personal vineri in fata unui tribunal pentru prima data de la arestarea sa, in urma cu peste un an, cerand eliberarea sa conditionata, relateaza AFP. Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Astra Giurgiu a rezolvat marti seara un transfer care transmite indicii clare asupra viitorului lui Alex Ionita, vedeta giurgiuvenilor din acest sezon. Conducerea clubului a rezolvat, la insistentele antrenorului Edward Iordanescu, imprumutul pe sase luni cu optiune de cumparare a lui Florentin…

- FC Hermannstadt Sibiu și-a conturat programul de pregatire a parții secunde a campionatului. Ocupanta locului secund in clasamentul la zi din eșalonul secund va merge, la inceputul lunii februarie, intr-un cantonament in Turcia pe parcursul caruia se vor susține mai multe partide de verificare. "Ne…

- Kayserispor, umilita de albanezii de la Kukesi, intr-un meci de pregatire. Turcii lui Marius Șumudica au cedat astazi, intr-un meci de pregatire, scor 1-2. Dupa ce albanezii au punctat in minutele 21 și 22 prin Ardit Peposhi, respectiv Ylli Shameti, formația turca a redus din handicap, in minutul 40,…

- Marius Șumudica s-a intalnit cu selecționerul Turciei, Mircea Lucescu, și cu cel al Romaniei, Cosmin Contra, și a dezvaluit numele jucatorilor pe care aceștia ii urmaresc. ...despre naționala Romaniei: "Cosmin Contra o sa vina la hotel sa stam de vorba. Este un antrenor pe care il respect. Are aceleași…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala,…

- Marius Sumudica, antrenorul roman al momentului in strainatate, a acordat un interviu pentru Sabah in care a abordat diverse teme de discutie. De la parcursul pe care il are la Kayserispor, la presedintele turc Recepe Tayyip Erdogan, dar si despre Mircea Lucescu sau arbitrajul din Turcia. …

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- O veste bomba a stanit controverse in randul opiniei publice, la inceput de 2018. In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, prezentate de catre Mihai Gadea, Dana Grecu a lasat sa se ințeleaga ca a divorțat de Bogdan Grecu, dupa o casnicie de aproape 20 de ani.Fost angajat in cadrul MApN, Bogdan…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- Noul An a inceput cu o mare sarbatoare creștina, praznicul inchinat Sfantului Vasile cel Mare, „cel intre ierarhi preaales, intre dascali preaințelept și intre toți sfinții, prea placut lui Dumnezeu”, așa cum ni-l prezinta scrierile bisericești. Cu acest prilej, astazi, pe 1 ianuarie, in toate lacașele…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Tehnicianul turc solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim reproseaza federatiei faptul ca i-a reziliat unilateral contractul in aceasta vara, cand FTT l-a inlocuit cu romanul Mircea…

- Fatih Terim cere daune uriașe Federației din Turcia. A demisionat din cauza unui scandal. Fatih Terim, actualul antrenor la echipei Galatasaray Istanbul, a actionat in justitie Federatia turca de fotbal (FTT), careia ii solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. ''Daca putem ajunge la un acord…

- La final de 2017, Nicolae Dica spune ca a gasit cauza pentru accidentarile in lant de la FCSB. Mai mult, tehnicianul de 37 de ani ca trei nume grele din echipa, Mihai Balasa, Bogdan Planic si Mihai Pintilii, nu se vor antrena alaturi de colegi in primul cantonament al iernii. Dica…

- Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, va disputa un meci amical impotriva Irlandei, in luna martie a anunlui viitor, a anunțat federația turca. Partida se va disputa in Turcia pe data de 23 martie, iar irlandezii vor fi la prima deplasare in aceasta țara din 1999. Un alt meci amical a fost…

- In linie cu noile directii trasate de presedintele Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbaev legate de „economizarea“ politicii publice a Kazahstanului, prioritatile guvernului sunt urmatoarele: atragerea investi­tiilor straine si a inovatiilor tehnologice in sectoare prioritare ale economiei Kazah­stanului,…

- Ce oferte s-au depus la licitația pentru 60 de autobuze organizata de CTP Trei societați au depus oferte pentru cea mai mare licitație din istoria Companiei de Transport Public (CTP). Este vorba despre Mercedes, Karsan și BMC. Atribuirea a fost programata inițial în 2 noiembrie, a fost ulterior…

- Intrat pe lista neagra la FCSB și criticat de Nicolae Dica și Gigi Becali, Denis Alibec ar putea fi salvat de prietenul Marius Șumudica. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 26 de ani este dorit de Șumudica la Kayserispor, locul 4. Turcii anunța ca varful va veni in weekend in Turcia pentru a discuta…

- Gica Hagi, antrenor la Galatasaray. Presa turca anunța ca mutarea va fi facuta in cateva zile. Publicatia turksvoetbal.net sustine ca Gica Hagi va fi numit pana vineri antrenor la Galatasaray. Echipa din Istanbul a pierdut, duminica, surprinzator in deplasarea de la Malatyaspor, scor 2-1 si Igor Tudor…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit zf.ro.