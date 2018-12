Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA-LITUANIA LIVE LIGA NATIUNILOR. De la ședința de pregatire a lipsit doar Andrei Ivan, care s-a prezentat la lot cu o accidentare suferita la echipa de club. In urma examenului RMN, staff-ul medical a constatat ca jucatorul este indisponibil pentru cele doua jocuri din Liga Națiunilor, contra…

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!

- Milioane de fani din intreaga lume adora reality-show-ul de televiziune „Keeping Up With the Kardashians”. Mai puțin Jon Bon Jovi, care a adus emisiunii, dar și protagonistelor numai critici negative. Starul american, care va concerta anul viitor și in Romania, a declarat intr-un moment de sinceritate…

- Carmen Negoita este o adevarata figura in lumea mondena din Romania! Celebra femeie de afaceri a fost casatorita cu Ionut Negoita, alaturi de care are doi copii, apoi a avut o relatie ascunsa, care a durat un an si jumatate, iar de atunci nimeni nu mai stie ca in viata vedetei sa-si fi facut loc vreun…

- Actualul capitan al echipei Universitatea Craiova, Alexandru Mitrita, a scris pe contul sau de Instagram ca nu il va uita niciodata pe fostul mare fotbalist Ilie Balaci, decedat duminica, la varsta de 62 de ani. ''In urma cu doar doua zile am avut sansa de a sta de vorba cu cel mai mare fotbalist…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, afirma ca Romania are o mulțime de jucatori talentați, inca nedescoperiți, peste hotare. "Noi ținem legatura permanent cu departamentul de scouting. Cum apare ceva noi. Acum, pentru dubla cu Țara Galilor și Liechtenstein, trebuia sa fie convocat Rațiu, de…

- Pentru prima oara dupa alegerile de la FRF din 2014, Dumitru Dragomir a fost prezent la un meci de fotbal de juniori, la Buftea. Acesta a urmarit jocul de Under 19 dintre Romania și Suedia. ...

- Tricolorii au pornit in Liga Natiunilor cu doua remize (0-0 cu Muntenegru si 2-2 cu Serbia), iar acum vor intalni Lituania in deplasare (11 octombrie, ora 21.45, Pro TV) si cu Serbia acasa (14 octombrie, ora 16.00, Pro TV).