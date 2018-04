Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

- Baiețelul cel mic al Antoniei are probleme de sanatate. Lui Akim ii dat dințișorii și are febra, așa ca mama lui a facut noapte alba. Din fericire, este o perioada delicata penru baiețel, insa nu este nimic grav. Antonia le-a imartașit fanilor sai despe clipele grele prin care a trecut, postand si…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…

- Videoclipul piesei a fost filmat in București, in regia lui Dan Petcan, DoP Bogdan Filip. Este prima colaborare a Antoniei cu Dan Petcan care spune despre artista ca “ANTONIA este artistul cu care am lucrat cel mai bine și mai ușor, pana in prezent. Un om normal, in sensul bun al cuvantului, un profesionist…

- Fostul socru al Antoniei din casatoria cu italianul Vincenzo Castellano, a intrat in direct la emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars, unde a vorbit despre vizita Antoniei in Italia și nu s-a abținut de la a o critica pe vedeta, considerand ca nu acorda suficienta atenție fiicei Maya. „Nu s-au…

- Gica Popescu (50 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai galonati fotbalisti din istoria Romaniei. Fost capitan al Barcelonei, „Baciul” a scris istorie pentru echipa nationala, alaturi de „Generatia de Aur”. In prezent, cumnatul lui Gica Hagi lucreaza gratuit pentru Guvern, in programul care…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- IRIS, unul dintre cele mai iubite trupe de rock din Romania, vine pe 17 martie in Brașov, la Centrul Cultural Reduta, pentru un concert ca in zilele bune Poți asculta cele mai mari hituri ale trupei tale preferate, precum ”Strada ta”, ”Somn bizar”, ”Sa nu crezi nimic”, ”Baby”, ”Casino”, dar și „Manifest”,…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care conducea un tractor în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei municipiului Gherla, aflându-se pe DC 20,…

- Femei frumoase si voluptuoase, explozie de culoare, sunete de tobe, multe artificii si, cel mai important, samba. Toate acestea fac parte acum din atmosfera orasului Rio de Janeiro, unde a inceput Carnavalul. Punctul de maxima atractie este Sambadromul.

- Panica în Capitala. O conducta de gaze de pe strada Sevastopol s-a spart în urma unui accident. Cei care locuiesc în zona spun ca o mașina ar fi trecut pe lânga țeava și ar fi spart-o.

- Antonia și Connect-R sunt doi dintre artiștii care, de-a lungul timpului, au facut spectacol pe scenele pe care au urcat. Iar intalnirea dintre ei, așa cum era de așteptat, s-a lasat cu un adevarat show, cei doi reușind sa se dea in stamba de fața cu toata lumea.

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, afirma ca intre 30.000 si 50.000 de angajati din sectorul public vor avea salarii nete reduse, in urma modificarilor legislative, in timp ce liderul Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, spune ca sunt…

- Organizatorii protestelor cheama la un "Mars pentru viitor" in intreaga tara, pe 18 februarie. Saakasvili, care a intrat ilegal in Ucraina in septembrie anul trecut, este in prezent apatrid, dupa ce i-a fost ridicata si cetatenia ucraineana, in iunie 2017, dupa cea georgiana, in conformitate…

- Consumatorii din strada A. Pușkin, 39-43, si din bulevardul G. Vieru, 6-10, din capitala vor ramâne luni, 5 februarie, fara apa la robinet. Sistarile sunt planificate între orele 09.00 si 16.00, timp în care vor fi efectuate lucrari de branșare a unui apeduct nou-construit, transmite…

- Divortul de Vincenzo Castellano a lasat urme pe psihicul Antoniei. Artista spune ca are momente in care clacheaza. Spune ca vrea ca totul sa se termine oadata. Patru ani s-a luptat vedeta pentru a divorta de italian.A

- Un batran de 88 de ani și-a gasit sfarșitul intr-o anexa a gospodariei de pe strada Sandulești din Turda, unde locuia. Totul s-a produs in urma unui incendiu care a izbucnit in incaperea respectiva, iar barbatul nu a mai putut fi salvat. Read More...

- Un tinar in virsta de 19 ani originar din raionul Hincesti, a fost retinut de oamenii legii, pentru ca ar fi atacat o doamna, deposedind-o de bunuri materiale. Incidentul a avut loc in seara zilei de 5 ianuarie curent, pe strada Kiev, cind individul aplicind violenta nepericuloasa a atacat o femeie…

- S-a spus ca s-au inteles si vor divorta la notar, insa ea spune altceva! Antonia face noi dezvaluiri despre divortul de Vincenzo Castellano. Intr-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, vedeta a spus ce isi doreste cel mai mult pentru 2018. Antonia vrea cu orice pret sa o aiba pe fiica ei aproape,…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii l-ai identificat si pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, ca banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns,prin efractie, intr-un autoturism parcat pe strada Traian din Alba Iulia,…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- A fost istoric, filozof, jurnalist, romancier și romancier. Neagu Djuvara a incetat, ieri, din viața la 101 ani. Cei care i-au citit carțile, dar și cei care l-au cunoscut, și l-au apreciat sincer, spun despre marele jurnalist istoric ca a fost unul dintre oamenii care emana prin toți porii aristocrație.…

- Primaria Municipiului Iasi, Asociatia „ART – Mestesugurile Prutului" si Asociatia „Alexandru Lapusneanu" organizeaza manifestarea culturala interactiva „Mesteri si mestesuguri populare traditionale – repere ale identitatii si unitatii nationale", in perioada 23 – 24 ianuarie, pe strada Lapusneanu. Vor…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Peste 1.500 de oameni au ieșit în strada la Cluj pentru a protesta împtriva coaliției de guvernare PSD-ALDE.Clujenii s-au strâns în jurul orei 18.00, pe Bulevardul Eroilor, mulți dintre ei venind cu pancarte.Mulțimea a început sa scandeze ”La…

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, in data de 20 ianuarie 2018, intre orele 10:00 - 13:00 va fi blocata circulatia pe strada Brailei, intersectia cu strada I.L. Caragiale si strada Brailei pana in strada Al. Cernat. In memoria tuturor militarilor romani din Primul Razboi Mondial vor fi trase…

- Daniel Niculita este cel care a atras atentia opiniei publice, dupa ce fundatia la un bloc de 12 etaje, construit de acesta pe un versant, a determinat o alunecare de teren, care a generat numeroase blocaje in trafic in unul dintre cele mai aglomerate cartiere din Iasi.

- De doar doua acte depinde libertatea Antoniei, si anume rezultatul anchetei sociale din Italia si traducerea certificatului de casatorie. Acestea sunt in curs de definitivare, dupa care divortul de Vincenzo Castellano se va pronunta la un notar, in Bucuresti, potrivit click.ro. ”Asteptam sa primim aceste…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- La doar cateva ore dupa ce s-a aflat ca Antonia si Vincenzo Castellano au ajuns la o intelegere si urmeaza sa divorteze la un notar in Bucuresti, vedeta a transmis un mesaj pe pagina ei de pe o retea de socializare.

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Astazi, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie. In…

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Bianca Sarbu a mai fost maritata cu Marian Sarbu, care a murit acum cinci ani, pe scena, chiar in bratele actritei. vedeta avea atunci 34 de ani. Ulterior, Bianca Sarbu a aflat ca sufera de cancer de piele și a avut nevoie de o operație. Acum, pe strada ei a iesit soarele. Corina Caragea SE…

- Un tanar de 17 ani a dovedit ca inconștiența nu are niciun fel de limite. Acesta a fost in stare sa se urce la volan fara permis și sa conduca nestingherit pe strazile din municipiu.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...

- O batrana a murit dupa ce a traversat neregulamentar strada, in judetul Neamt, informeaza romaniatv.net. Imaginile care surprind accidentul au aratat-o pe batrana cum traversa fara sa se uite in dreapta, de unde a venit o masina care a izbit-o in plin. A

- Un sofer originar din judetul Ialomita a lovit cu camionul o studenta care traversa strada pe trecerea de pietoni, chiar pe culoarea verde a semaforului pentru aceasta. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe strada Strapungere Silvestru, in zona Gara - Billa. „Din primele cercetari a reiesit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament in Constanta. Potrivit ISU Dobrogea interventia are loc pe strada Cismelei nr. 16 din Constanta. O persoana…

- Incercand sa pastreze tradiția, aproximativ 300 de cugireni au ales sa-și petreaca timp de aproape o ora, Revelionul in strada, punctul de intalnire fiind ca de fiecare data, platoul din fața Bisericii Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului”. Nu au lipsit focurile de artificii, șampania, dar și zgomotul…

- Inarmați cu sticle de șampanie frumos aranjate in coșuri speciale, dotați din belșug cu artificii și petarde – mii de bistrițeni au umplut centrul vechi al orașului in aceasta noapte. Au numarat alaturi de Radu Moldovan și primarul Ovidiu Crețu ultimele secunde ale anului și s-au bucurat de un spectaculos…