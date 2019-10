Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone (59 de ani), fostul mare jucator al celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB de sambata. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport „Falcosul” a analizat loturile…

- Ioan Andone, 59 de ani, managerul celor de la FC Voluntari, a vorbit despre partida din aceasta seara cu Dinamo, remarcand rolul determinant pe care mijlocașul Dan Nistor, 31 de ani, il are in jocul roș-albilor. „Falcosul” a povestit și unele intamplari din ultimul sau mandat de la Dinamo, in sezonul…

- E celebru, e bogat si, mai nou, conduce cel mai scump SUV din lume! Bela Urasi, afacerist originar din Cluj-Napoca, si-a achizitionat, recent, o masina de toata frumusetea. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe milionar in Bucuresti, la volanul „jucariei” sale.

- Madonna i-ar fi facut o oferta interesanta cu Dennis Rodman în anii ’90. Daca fostul baschetbalist ar fi lasat-o însarcinata, cântareața i-ar fi oferit 20 de milioane de dolari.

- Un copil de 14 ani din Centrul de Permanența Babadag, județul Tulcea, a fost lovit și ținut impotriva voinței sale intr-o casa, de catre doi tineri. Polițiștii din Babadag au fost sesizați despre faptul ca un copil ar fi fost agresat fizic.

- Dupa doua zile in care a negat vehement ca le cunoaste pe Alexandra si pe Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis si a povestit cu lux de amanunte cum a facut-o.

- Ioan Andone (59 de ani), managerul echipei FC Voluntari și fost antrenor la Dinamo, a vorbit despre scandalul din tabara „cainilor". „Falcosul" a tratat obiectiv acest subiect și este de parere ca Dinamo nu iși va gasi prea curand un cumparator. „E o lupta și nu știu pentru ce e. Nu pot sa spun prea…

- In plina vara, Paul Surugiu-Fuego vine cu o premiera! Vedeta TVR2 isi face bagajul si se muta, pentru o luna la mal de mare! Astfel, din 2 august, in fiecare vineri, de la ora 17.45, Fuego spune ca ii este "DRAG DE MAREA MEA!", cea mai noua si fresh editie estivala, de la TVR 2. Emisiunea "DRAG DE MAREA…