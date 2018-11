Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Matei (50 de ani), fostul mare fundas al granzilor din Bucuresti, Steaua, Dinamo si Rapid, a vorbit in exclusivitate la ProSport LIVE despre executantii loviturilor libere din ziua de astazi, dar si despre un duel inedit al loviturilor libere dintre Adrian Ilie si Sabin Ilie.

- Prezent la emisiunea ProSport LIVE, fostul jucator al lui Dinamo, Rapid, Steaua si FC National, Adrian Matei (50 de ani) nu vede cu ochi buni revenirea lui Gicu Grozav la Dinamo, acesta venind liber de contract la gruparea din ”Stefan cel Mare”.

- Sorin Cartu a antrenat 30 de ani si a bifat aproape 500 de meciuri in Liga 1 Betano. Fostul antrenor al unor echipe ca U. Craiova, Rapid, CFR sau Steaua a explicat la ProSport LIVE unde a gresit Florin Bratu, fostul tehnician al lui Dinamo."Dinamo, in play-off? Daca ar veni Claudiu Niculescu…

- Sorin Cartu a antrenat 30 de ani si a bifat aproape 500 de meciuri in Liga 1 Betano. Fostul antrenor al unor echipe ca U. Craiova, Rapid, CFR sau Steaua a explicat la ProSport LIVE unde a gresit Florin Bratu, fostul tehnician al lui Dinamo, si ce ar trebui sa faca cel care o pregateste...

- Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid si Dinamo, este increzator in nationala U21. Meciurile din actuala campanie il fac sa declare ca aceasta ”poate fi urmatoarea Generatie de Aur”. Ilie a gasit si liderul, pe Hagi jr., scire Mediafax.Romania U21 este cea mai promitatoare generatie din…

- Sabin Ilie, fost atacant la Steaua, Rapid si Dinamo, este increzator in nationala U21. Meciurile din actuala campanie il fac sa declare ca aceasta ”poate fi urmatoarea Generatie de Aur”. Ilie a gasit si liderul, pe Hagi jr.

- Sabin Ilie (43 de ani), fost atacant la Steaua, Dinamo sau Rapid, revine pe teren. Viitorul Domnesti e echipa unde fratele lui Adrian Ilie va fi antrenor-jucator, in Liga a 3-a. Sabin Ilie s-a antrenat cu Domnesti, dar nu a putut reveni pentru ca nu are cartea verde, scrie Libertatea, potrivit Mediafax.Actul…

- Fiecare parinte isi invata copilul de mic sa nu stea cu mana in nas, mai ales in public, si sa nu isi bage degetele in gura dupa ce s-a scobit si are resturi pe ele. Dar un specialist australian sustine ca mucii fac bine organismului uman.