Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel (58 de ani) se poate considera, fara indoiala, unul dintre cei mai norocosi artisti din industria muzicala romaneasca. Dincolo de celebritate, cantaretul are o familie minunata. Cei trei copii il fac sa se simta mandru, iar sotia sa este o femeie de nota zece.

- Anamaria Prodan a oferit detalii mai puțin cunoscute despre partenerul ei de viața, celebrul antrenor Laurențiu Reghecampf. Impresara Anamaria Prodan formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, care anul trecut a implinit 42 de ani . Anamaria…

- Oprah Winfrey exclude o candidatura pentru functia de presedinte al SUA, afirmand ca nu se simte calificata pentru a-si asuma responsabilitatea a ceea ce inseamna acest lucru, respectiv "a conduce lumea". Ea a adaugat ca nici nu are "cantitatea de energie" necesara pentru a-si asuma aceasta slujba-mamut,…

- Un barbat care petrecea timpul bandu-și viața dupa ce și-a batut joc de studii rade acum - dupa ce afacerea lui a atins 5 milioane de lire sterline. Rob Partridge a recunoscut ca "a cazut pe marginea...

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- De-a lungul vietii sale Benjamin Franklin a obtinut foarte multe. De altfel, poate fi considerat unul dintre fondatorii Statelor Unite. Succesului nu i-a batut imediat la usa: Franklin a avut nevoie...

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Valeriu Sfetcu, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, este in doliu. Actuala sa partenera de viața. Luciana Vaduva, și-a pierdut tatal. Fostul partener de viața al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului trecut, este…

- Au investit in apartamente moderne si ultra-utilate, dar cand ies din casa pasesc in noroi. Vorbim despre mii de romani care si-au cumparat case in ansambluri rezidentiale fara utilitati. Oamenii spun ca au crezut in promisiunile dezvoltatorilor si ale autoritatilor, dar au trecut deja ani de cand asteapta…

- Comuna Salva dispune in 2018 de un buget de aproape 14 milioane de lei, cu mult peste cel de anul trecut. Banii vor fi direcționați in mare parte spre investiții in infrastructura stradala și pietonala.

- 1. Vorbește cu tine tot mai puțin Poate ca nu te pune pe ganduri faptul ca te abordeaza tot mai rar, insa fii sigura ca daca vorbiți tot mai puțin, treceți unul pe langa celalalt prin casa și nu va spuneți nimic, nu este un semn bun. De fapt, iubitul tau nu mai are nici o treaba cu tine și…

- Un incendiu care ar fi putut sa se incheie cu pagube materiale importante si chiar cu victime omenesti a fost stins la timp in localitatea Hitias. Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistul, agent in cadrul Politiei Lugoj, se afla in vizita la Hitias si a observat ca din cosul…

- Vorbim astazi cu un om foarte modest, rezervat, cult, interlocutor interesant, a carui viața este legata de muzica. E Nicolae Binzari, profesor de muzica la Școala de Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici” din orașul Cornești. — Cind a venit muzica in viața dvs.? — Desigur, in copilarie. Cind invațam…

- Niculina Stoican trece prin momente dificile dupa ce s-a judecat cu o casa de discuri din Oltenia. Cantareata a pierdut procesul cu reprezentatii casei de discuri insa judecatorii au decis ca cererea artistei este perimata. Totul pentru ca respectiva casa de discuri s-a dizolvat in 2013 si astfel artista…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Cutremurele sunt cei mai nepoftiți invitați din lume! Ca vin pe nepregatite nu este singura problema, ci ca lasa haos in urma lor. Iata ce trebuie sa faci in timpul unui cutremur pentru a-ți salva viața.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat in cursul saptamanii trecute, ca spitalele sunt obligate sa asigure medicatia necesara pacientilor, iar in situatia in care pacientii cumpara medicamente in perioada in care sunt internati, pot sa primeasca de la casieria spitalului contravaloarea medicamentelor…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Cei mai mari au asistat la prezentari si filme despre structurile militare din judetul Bistrita-Nasaud si au primit informatii despre modalitatile de accedere in institutiile militare de invatamant si avantajele alegerii carierei militare. Cei mai mici au avut parte de alte surprize - in curtea școlii....

- Pelicula „Scurtcircuit” poate fi vizionata in cinematografe incepand cu data de 23 februarie. Banii rezultați din vanzarea biletelor sunt destinați achiziționarii de incubatoare pentru copilașii nascuți prematur

- Moș Dobri a murit! Pentru mulți nu inseamna nimic acest nume, insa pentru locuitorii din Bulgaria, el este „Sfantul Dobri”. El a salvat viața multor localnici și este recunoscut pentru faptul ca cerșea tocmai pentru a strange bani pentru orfelinate, biserici și manastiri.

- Era clar ca acest partid, care a fost de departe campion la populism, nu va avea o viața lunga, pentru ca minciunile, temelia pe care a fost construita aceasta formațiune politica, au ieșit la suprafața și au aratat adevarata fața a lui Renato Usatîi. Demisia primarului din Balți…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- De asemenea, circula un zvon ca ar fi și insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau, pe care și-l dorește foarte mult. Vedeta tv s-a logodit cu Silviu Bulugioiu, chiar in prima zi a lui 2018, departe de țara. Tot atunci, cu ocazia vacanței in Thailanda, aceasta i-a spus și un "da" hotarat cererii…

- BerbecMereu in actiune, Berbecul nu are timp sa imbatraneasca. El are tot timpul cate ceva de facut, de finalizat. Asta il tine in priza si parca pentru acest nativ timp ramane pe loc. Isi traieste tineretea la cote maxime, se bucura de tot ce ii ofera viata, iar pana sa atinga o varsta…

- Iata discursul lui Kelemen Hunor: ”O viața intreaga omul trece prin multe etape, se pregatește pentru multe - și bune și rele. Poate chiar și pentru moarte, insa niciodata pe deplin, presupunand ca are suficient timp pentru aceasta. Da, mai intai de toate, este vorba despre timp. Timpul…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Foarte multe femei ajung la menopauza dar nu știu cum sa reacționeze adecvat la aceasta etapa a vieții, care este absolut normala pentru fiecare femeie din lume! Din acest motiv am decis sa povestim despre cele mai importante sfaturi pe care ar trebui neaparat sa le urmezi. Extrem de multe femei considera…

- Un american din New York a murit la doar cateva saptamani dupa ce a castigat un milion de dolari la loterie. Cu o parte din banii castigati s-a dus la doctor pentru o consultatie, pe care nu si-a permis-o inainte pentru ca nu avea asigurare medicala. Si, intr-o clipa, a trecut de la euforia castigului,…

- Raluka, una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena muzicala romaneasca, se califica cu succes la titlul de cea mai petrecareata vedeta din showbiz. Recent, focoasa roscata si-a facut de cap intr-un club din Capitala, iar imaginile ce au ajuns in posesia reporterilor Spynews.ro sunt de-a dreptul…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- De mai bine de trei ani, Eugen Paluța din Ungheni poarta in suflet pasiunea pentru lemn. Și-a pus pe picioare chiar și o mica afacere. Realizeaza orice: incepand de la icoane și terminind cu mob ilier de gradina. De mare ajutor și folos i-au fost studiile in domeniul contabiliații, pe care le-a facut…

- Una dintre cele mai iubite cantarete din lume, si anume Rihanna, traieste in mare lux! Nu doar ca se imbraca in haine scumpe si poarta cele mai selecte accesorii, dar frumoasa artista isi investeste banii in case extravagante si bolizi de lux.

- Mai multi oradeni iau parte la protestele ce au loc in Bucuresti. Ei au pornit, sambata dimineata, din Oradea, in cadrul actiunii „Coloane impotriva celor fara coloana“. Cinci protestatari si-au personalizat masinile cu simboluri ale asociatiei Oradea Civica si miscarilor #Rezist si #TotipentruJustitie.

- Mai multi oradeni iau parte la protestele ce au loc in Bucuresti. Ei au pornit, sambata dimineata, din Oradea, in cadrul actiunii "Coloane impotriva celor fara coloana". Cinci protestatari si-au stick-uit masinile cu simboluri ale asociatiei Oradea Civica si miscarilor #Rezist si #TotipentruJustitie.

- Spectacol interactiv la Teatrul Puck Nazdravanul Ivan Turbinca din povestea lui Ion Creanga este eroul urmatoarei premiere a Teatrului de Papuși „Puck”. Spectacolul cu același nume este interactiv, asezonat cu multa muzica, și are ca tema alegerile pe care le facem in fiecare zi și puterea lor de a…

- Au mai ramas doua saptamani pentru inscrierea in programul “Permis pentru viitor”. Programul este destinat unor tineri din mediile defavorizate. Proiectele se pot depune pana in 27 ianuarie 2018, au anuntat finantatorii acestui program care ofera acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani. Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei.

- Doi turisti au socat o comunitate din Grecia, dupa ce si-au pus capat zilelor in cadrul unei ceremonii satanice. Decoperirea macabra a fost facuta de proprietarul care le inchiriase o locuinta ca sa petreaca acolo Revelionul. Autoritatile elene au fost socate de ceea ce au gasit in casa in care cei…

- Vasile Calofir este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din Romania, fiind prezent atat in piese de teatru, filme, spectacole, cat și reclame. Invitat in studioul Libertatea, Vasile ne-a povestit ca a fost un tanar care a cunoscut lipsurile vieții, lipsuri care nu i-au lasat insa nicio frustrare.…

- Experienta ca banchet sau Un altfel de scriitor Un bunic, un tata sau un unchi sfatos – multi si-ar fi dorit un astfel de martor nepretuit de la care sa afle cum s-au petrecut de fapt lucrurile in familie, cum se explica atatea conflicte absurde, de ce un var talentat a avut o soarta haina si un nepot…

- Banii cheltuiți pentru cumpararea și transportarea bradului din Ucraina vor fi recuperați. Asta a declarat primarul general interimar, Silvia Radu, cu mai bine de o saptamina in urma. Timpul trece, insa asa si cei 28 de mii de lei nu au mai aparut in contul Primariei. Contactat telefonic de NOI.md,…

- E sezonul colindelor, dar si al faptelor bune. La Ateneul Roman a avut loc aseara concertul 'Anotimpurile', sustinut de violonistul Alexandru Tomescu, alaturi de Orchestra Romana de Tineret. Banii obtinuti din vanzarea biletelor vor fi folositi pentru fondarea Academiei de Muzica.