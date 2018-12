Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Becali a fost gasit vinovat pentru fapte grave, apoi a inceput sa o terorizeze pe vedeta, scrie SpyNews. Nepotul lui Gigi Becali a fost obligat sa plateasca daune morale si cheltuieli de judecata. Adelina Pestritu, GOALA in camera de hotel din Dubai. Imaginile au ajuns pe internet:…

- Anca Serea a facut confesiuni la TV. Vedeta a marturisit care a fost cel mai dureros moment prin care a trecut in acest an. Anca Serea a afirmat, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, ca anul acesta a trait o durere fara margini in momentul in care și-a pierdut bunica. Ea a declarat ca nu a…

- Anca Serea a afirmat ca Adi Sina, partenerul ei de viața, ține cont de parerea ei atunci cand vine vorba de vestimentație. Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi se ințeleg perfect. Soțul vedete de televiziune este mereu ca scos din cutie…

- Anca Serea a fost surprinsa fara verigheta și, imediat, au aparut speculațiile. Oricum, Anca Serea a trebuit sa faca fața și zvonurilor conform carora ar urma sa divorțeze de Adi Sana. Așa ca absența verghetei a fost fix cireașa de pe tort. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Vedeta a ținut sa…

- Paula Chirila a divorțat de Marius Aciu, in 2017, dupa 12 ani de mariaj. Cei doi au impreuna o fiica, pe nume Carla, in varsta de opt ani. Acum, vedeta se iubește cu un tinerel și a incercat sa pastreze misterul in jurul noii sale relații. Cei doi au mers intr-o escapada amoroasa la Praga si s-au…

- Gabriela Cristea a suferit foarte mult din dorința de a avea un copil și a facut mai multe fertilizari in vitro și care nu au reușit. Vedeta este acum insarcinata pentru a doua oara, iar asta s-a intamplat cand ea nici nu se aștepta. Gabriela Cristea, INSARCINATA A DOUA OARA. Tavi Clonda a…

- Dupa ce a slabit zeci de kilograme, Monica Anghel s-a afișat cu o noua ipostaza in fața fanilor sai, iar aceștia au fost foarte incantați de imaginea pe care o abordeaza cantareața. Artista a reușit sa ”topeasca” foarte multe kilograme, iar dupa ce a ajuns la silueta dorita, a inceput sa se transforme…