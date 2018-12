Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta in platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, Bianca Dragusanu a facut declaratii despre fiica sa si a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Vedeta a dezvaluit cum spune micuta ca o cheama. „Cu siguranta, in momentul asta se uita la noi (n.r. fiica ei, Sofia Natalia) si ma aplauda de acasa si ma…

- Anca Serea a fost surprinsa fara verigheta și, imediat, au aparut speculațiile. Oricum, Anca Serea a trebuit sa faca fața și zvonurilor conform carora ar urma sa divorțeze de Adi Sana. Așa ca absența verghetei a fost fix cireașa de pe tort. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Vedeta a ținut sa…

- Oana Zavoranu, una dintre cele mai excentrice vedete din showbiz, nu s-a lasat deloc si a reusit sa impresioneze si in acest an de Halloween. Vedeta a dat pe toata lumea gata de fiecare data cu aparitiile sale, astfel ca nici anul acesta nu avea cum sa se lase mai prejos.

- Anca Serea a plecat pentru cateva zile in vacanța in Istanbul și se relaxeaza la maxim departe de Romania. Vedeta se bucura din plin de toamna și iși ține fanii la curent cu tot ce se intampla nou in viața ei.

- Anca Serea a fost total surprinsa sa afle ce fel de informații cauta interneuții despre ea pe Google. In cadrul unui reportaj pentru emisiunea Vorbește lumea, de la pro TV, Ancai Serea i s-a aratat ce anume cauta lumea pe internet despre ea. „Ce religie are Anca Serea?”, este una dintre cautarile pe…

- Pe 11 Septembrie 2018, Academy of World Records (Academia Recordurilor Mondiale) a atestat recordul mondial in interventia de la Sibiu a Conf. Dr. Victor Costache, aceasta devenind prima operatie complexa de disectie de aorta tratata endovascular.