- Norocul a lovit-o pe Nicoleta Nuca! Vedeta are succes in cariera, iar pe plan sentimental traieste o adevarata poveste de dragoste alaturi de Alex Ursache, care activeaza si el in lumea muzicii. Ba mai mult, artista si partenerul sau par aproape sa-si indeplineasca marele vis.

- Simona Gherghe a fost fotografiata in culisele emisiunii pe care o modereaza la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a fost filmata in culisele emisiunii Acces Direct, pe care o modereaza la postul de televizije Antena 1. Vedeta a postat imagimnea pe contul ei de socializare. Graviduța…

- Gabriela Cristea a trezit suspiciuni in legatura cu sarcina, dupa ce a spus ca a cumparat un carucior pentru gemeni. In urma cu cateva ore, prezentatoarea TV a facut declaratii noi despre ultimele pregatiri dinainte de a deveni mamica pentru a doua oara. De asemenea, ea a vorbit si despre perioada in…

- Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil, conform informațiilor de ultima ora aparute in presa. Pana in acest moment, prezentatoarea TV nu a facut nicio declarație in acest sens, marind și mai mult suspansul. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, va deveni mamica din nou, pentru a treia…

- Simona Gherghe este insarcinata pentru a doua oara! Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a ținut ascunsa pana acum burtica, iar vestea ca este gravida i-a uimit pe toți fanii ei. Vedeta a dezvaluit ca este insarcinata si ca asteapta un baietel. E mare bucurie in familia Simonei Gherghe! Dupa ce in…