Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur duce dorul show-ului Ferma vedetelor. Vedeta a vorbit despre inlocuitoarea sa, Monica Birladeanu. Iulia Vantur, care se afla de mult timp in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan, a fost prezentatoarea emisiunii Ferma Vedetelor, de la Pro TV, de la prima ediție pana…

- Devenit celebru dupa ce a facut pe juratul intr-o emisiune culinara, acum fiind imaginea mai multor firme de renume din domeniu, Chef Foa a reușit sa o faca ” de oaie” la cel mai serios mod cu putința. Iar asta chiar zilelel trecute, in public....

- Ii fredonezi mereu melodiile și este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De ceva timp are o relație cu o blonda focoasa din peisajul autohton, iar cariera lui de cantareț este in plina ascensiune.

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Cum ne protejam de ger? Mulți dintre noi ne-am pus deja aceasta intrebare avand in vedere faptul ca urmatoarele zile vor fi marcate de temperaturi scazute, iar meteorologii spun ca trebuie sa ne așteptam ca termometrele sa arate, in curand, și -30 de grade Celsius. Majoritatea județelor din Romania…

- Servitoarea Tanta in serialul „Fructul oprit”, difuzat pe Antena 1, Doinita Oancea (35 de ani) a ajuns la munca de jos si in viata reala. Atunci cand nu se afla pe platoul de filmare sau pe scena, indragita actrita practica o meserie la care nimeni nu s-ar fi asteptat.

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Este una dintre cele mai frumoase femei din Romania si este iubita de toata lumea. Felul sau de a fi, intimitatea care o caracterizeaza, dar si dragostea de scena, toate acestea au facut-o sa fie una dintre cele mai iubite actrite.

- Vestea ca Ionela Prodan nu se simtea bine si a fost internata de urgenta in spital, a socat pe toata lumea. Ingrijorarea a fost si mai mare, odata cu ramanerea pe o perioada mai lunga la clinica si investigatiile pe care artista le-a facut.

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Anastasia Lazariuc a trecut printr-un mariaj dureros. Barbatul cu care a fost casatorita a fost prima ei dragoste, insa lucrurile nu au funcționat deloc in casnicia lor. Anastasia Lazariuc este o cantareața din Republica Moldova care a reușit sa se impuna și pe piața muzicala din Romania. Artista, in…

- Solista de muzica populara Sava Negrean Brudașcu are o poveste de viața cu totul aparte. Artista a dezvaluit, intr-un interviu, ce s-a intamplat la nașterea sa. Sava Negrean Brudașcu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Artista s-a nascut pe 2 iunie 1947, intr-un…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Scandal total in presa din Romania. Totul a venit dupa dezvaluirile jurnalistului Catalin Tolontan despre un jurnalist din TVR. Șeful Gazetei Sporturilor a devoalat faptul ca realizatorul TVR, Radu Andrei Tudor, a prezentat incognito buletinele de stiri ale postului Digi FM, dupa ce conducerea Televiziunii…

- Ela Craciun, premiata drept „Liderul anului 2017 in Social Media” Premiul „Liderul anului in Social Media” completeaza seria de trofee pe care Ela Craciun le-a primit in ultimele doua luni. Astfel se face ca, pentru recordul de vizitatori ai blogului sau si pentru impactul seminariilor pe care le-a…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Dornici sa nu isi expuna relatia in niciun fel, Gina Pistol si Smiley au petrecut o vacanta de vis departe de ochii curiosilor, tocmai in Thailanda. Odata reveniti in tara, cei doi indragostiti au avut parte de primele probleme din acest an.

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai iubite vedete din Romania. Chiar daca este destul de discreta in declaratii, Madalina Ghenea tine la fanii ei pe care ii informeaza mereu cu ceea ce face.

- Incredibil, dar adevarat! Chiar si cei mai duri barbati au slabiciunile lor. Asa stau lucrurile si cazul lui Radu Valahu. Cunoscut drept cel mai puternic roman, multiplul campion la skandenberg a fost imblanzit. O femeie este cea care a reusit sa-l „dreseze” pe fiorosul barbat.

- Cum arata rochia de mireasa a anului 2018. Costa 4.000 euro și a fost expusa la Cluj O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, a fost expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Romania TV a inceput bine 2018. Este lider la audiente in randul televiziunilor de stiri, dar si-a mai pierdut inca o vedeta. Daca anul trecut, mai multi oameni importanti au plecat de la RTV, la inceput de an a venit randul unei alte vedete sa spuna adio televiziunii de stiri. Desi despartirea s-a…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava asa ca a revenit la obiceiurile pe care le avea…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Andreea Liptak a fost una dintre cele mai seducatoare prezentatoare de pe micile ecrane, dar s-a retras din lumina reflectoarelor. Pana in urma cu cațiva ani, Andreea Liptak a fost o prezența obișnuita pe micile ecrane, la Pro TV, acolo unde lucra. Insa, Andreea Liptak a decis sa iasa din lumina reflectoarelor…

- Una calda, alta rece pentru vedeta de televiziune Catrinel Sandu. deși divorțeaza, in plan profesional e pe cai mari. Catrinel Sandu a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca se separa de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fete. Dupa anunț, s-a aflat ca blonda era inșelata…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…