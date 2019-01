Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal monstru a avut loc in Poiana Brașov, de Sarbatori. Fostul ginere al lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu (Syda), a fost la un pas de a se bate cu patronul FCSB, Gigi Becali. Evenimentul violent a avut loc cu doar doua zile inainte de Revelion, intr-un renumit hotel din Poiana. La un moment…

- Alex Bodi a trecut in noul an de manE cu fosta so:ie, iar Bianca DrEgu"anu nu s-a lEsat mai prejos. Blondina nu a vrut sE lase ca despEr:irea de Alex Bodi sE o afecteze, astfel cE a plecat la munte, unde a petrecut panE in zori.

- Alexandra Becali nu se dezminte nici in prag de Revelion! Considerata una dintre cele mai atragatoare fete de bani gata din Romania, fiica mijlocie a „Razboinicului Luminii” a avut o noua aparitie devastatoare, cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an.

- Lino Golden isi traieste visul. Dupa ce a muncit pe rupte si a pus ban pe ban, artistul si-a facut singur un cadou de Craciun pe care a cheltuit aproximativ 100.000 de euro. Si-a achizitionat un bolid de lux si este mandru ca a facut-o pe cont propriu.

- Indragostita nebuneste de Mihnea Grigoriu, beizadeaua lui Dan Constantin Grigoriu, Alexandra Becali nu are parte de prea multa fericire. Fiica mijlocie a lui Gigi Becali a primit o lovitura teribila, dupa lasarea intunericului.

- Dan Negru e cunoscut ca fiind extrem de discret cand vine vorba de familia lui. Vorbește rar despre partenera de viața, Codruța, și despre cei doi copii ai lor. Prezentatorul ne-a explicat de ce a luat decizia de a-și ține juniorii departe de showbiz, deși el traiește din televiziune – e de aproape…

- La 51 de ani, Iuliana Marciuc este cu sigurantE o femeie atrEgEtoare. Blondina intoarce capete pe stradE sau asemenea acestei situatii, se trezexte la masE cu cu cate un bErbat care incearcE sE-i facE ochi dulci.

- Remus TruicE nu se dezminte! Vanat de creditori, acuzat de escrocherii xi cu averea pusE sub sechestru, controversatul afacerist se tine de arogante. Milionarul ixi face veacul in compania celor mai puternici oameni de business din Romania.