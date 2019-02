Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Biancai Dragușanu s-a operat. Alex Bodi a spus cum se simte acum. Alex Bodi, actualul iubit al Biancai Dragușanu, a postat o fotografie care i-a luat prin surprindere pe cai care ii urmaresc activitatea in mediul online. In imagine se vad niște picioare, iar mesajul este: "Operație reușita".…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu inceteaza sa ne uimeasca. Dupa ce au devenit parintii spirituali ai unei minunate fetite si dupa ce s-au mutat impreuna, cei doi amorezi au mai facut un gest total neasteptat.

- Bianca Dragușanu radiaza alaturi de Alex Bodi, barbatul in brațele caruia s-a intors dupa o separare de cateva saptamani. Deși dupa escapada pe care a avut-o in Turcia, la Istanbul, Bianca Dragușanu nu era decisa in privința continuarii relației cu Alex Bodi, conform apropiaților cuplului, ipostazele…

- In timp ce Bianca Dragusanu s-a intors la Alex Bodi, nici fostul iubit al acesteia nu sta degeaba. Aflat intr-o relatie stabila, Tristan Tate nu inceteaza sa-si surprinda partenera. Cand vine vorba de femeia sa, milionarul pune rasfatul pe primul loc!

- Daca in primele zile de viața Sofia parea ca moștenește din trasaturile mamei sale, Bianca Dragușanu, dupa prima saptamana era mai mult decat evident ca se transforma in copia fidela a lui Victor Slav, scrie libertatea.ro. Cei doi nu numai ca au aceleași trasaturi, dar micuța a moștenit de la Victor…

- Bianca Dragusanu face ce face și reușește sa ne uimeasca! Atunci cand nimeni nu se mai aștepta, vedeta s-a intors in brațele lui Alex Bodi. Impacarea a avut prețul ei! Superba blondina l-a recucerit pe afacerist cu un gest total neașteptat.

- Avem primele imagini cu Bianca DrEguxanu xi Alex Bodi, dupE ce s-a spus cE a inxelatz-o cu Ioana de la Miami, intr-o escapadE in Germania. Cei doi s-au intalnit azi-noapte xi au mers impreunE la un restaurant.