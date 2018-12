Stiri pe aceeasi tema

- A venit și vremea lui Cristiano Ronaldo sa se așeze la casa lui. Se pare ca fotbalistul in varsta de 33 de ani a cerut-o in casatorie pe cea care ii este alaturi de doi ani, Georgina Rodruguez, in varsta de 24 de ani, anunța publicația Mirror.co.uk.

- La 51 de ani, Iuliana Marciuc este cu sigurantE o femeie atrEgEtoare. Blondina intoarce capete pe stradE sau asemenea acestei situatii, se trezexte la masE cu cu cate un bErbat care incearcE sE-i facE ochi dulci.

- Toata lumea stie ca lui Adrian Cristea i-au placut femeile la nebunie, Bianca Dragurasu, Denisa Botcari sau Maria Pauna numarandu-se printre cele alaturi de care a „pacatuit”, insa putini cunosc faptul ca fostul fotbalist s-a facut baiat cuminte. Acum, cel poreclit „Printul” isi concentreaza toate eforturile…

- Oficial, Iulia Vantur și Salman Khan se iubesc de mai bine de cinci ani, insa, rareori au fost vazuți impreuna, iar actorul a dorit sa nu se implice foarte mult in cariera ei din India. Totuși… ceva s-a schimbat și odata cu cel mai recent film in care joaca frumoasa romanca a venit și ajutorul […] The…

- Viata lui Costel Constanda poate fi subiect de film! Chiar daca a pierdut vila uriașa pe care o deținea in cartierul Primaverii, iar apoi ansamblul sau imobiliar din satul francez a fost scos la licitatie, controversatul afacerist are o alta comoara! Iubita sa, Andreea, este o femeie de toata lauda!

- Catalin Botezatu nu mai are somn și spune ca muncește pe rupte, zi și noapte. Celebrul designer roman va participa la o seara de moda romaneasca. Evenimentul va avea loc in Paris, la Palatul Behague, sediul Ambasadei Romaniei. Vor fi invitați sa participe diplomați straini, reprezentanți mass-media,…