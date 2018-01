VIDEO PAPARAZZI / Adrian Cristea a ajuns sclavul prietenilor! Imagini care nu au vevoie de niciun comentariu!

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Au fost facute publice alte noi imagini cu pedofilul din București care a agresat doi copii intr-o scara de bloc vineri. Barbatul este in continuare in libertate și cautat de autoritațile. Polițiștii au facut apel la toți cei care pot da o mana de ajutor.

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Poliția Romana a dat publicitații, prin intermediul Facebook, noi imagini cu agresorul celor doi copii din…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a clarificat problema jucatorilor pe care Vasile Miriuța ii dorește in aceasta iarna și a explicat in ce stadiu sunt negocierile cu aceștia. "Din ce am ințeles negocierile cu Palici sunt in stand-by. Așteptam duminica sa vina in București și sa discute…

- Circ la meciul Dinamo – CSM București, din Divizia A1 de volei feminin. Jucatoarele au fost intoarse de la vestiare in setul 3, informeaza globalsports.ro! Spre finalul setului 3, la 0-2 la seturi, dupa un punct caștigat de CSM București, pe tabela au fost adaugate doua puncte in dreptul formației vizitatoare,…

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Alina Ciucu, tanara de 25 ucisa la metrou in urma cu trei zile, este inmormantata astazi, in staul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata o conduce pe ultimul drum pe fata a carei viata a fost curmata de Magdalena Serban. Clopotele bisericii s-au auzit de la primele ore ale diminetii,…

- Marian Dima Singurul club prahovean la nivel de “Elita” in competitia juniorilor – Petrosport Ploiesti – are de plata o suma care depaseste 5.000 de ron in contul colegei de competitie Asociatia Regal Sport Club Ferdinand I Bucuresti. Decizia a venit din partea Camerei pentru Solutionarea Litigiilor…

- Durere fara margini! Scene sfasietoare au fost surprinse la Inistitutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”, acolo unde a fost adus trupul neinsufletit al Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Femeia se afla pe peron, atunci cand Magdalena Serban a impins-o pe sine. Din pacate, tanara de 25…

- Precedenta vizita a lui Lazio Roma la București s-a lasat cu acuzații de blat. ”Vulturii” revin la București dupa 10 ani și 6 luni de la confruntarea cu Dinamo, din preliminariile Ligii Campionilor. Lazio s-a calificat in grupele UCL dupa 1-1 acasa, și 3-1 in deplasare. Ratarea calificarii a creat valuri…

- CS Unirea Dej a pierdut sambata meciul disputat in deplasare la București, in fața lui Dinamo, partida din cadrul primei etape a returului campionatului in Divizia A1 la volei masculin. Daca in primul set al intalnirii dejenii au reușit sa opuna rezistența ofensivei gazdelor, pierzand totuși runda in…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- Un accident s-a produs, vineri seara pe bulevardul Ștefan cel Mare din București dupa ce o mașina de teren a intrat in refugiul de tramvai. Circulația tramvaielor spre Piața Victoriei este blocata. Mai multe tramvaie sunt blocate pe linie și nu pot inainta din cauza bolidului marca BMW care a ramas…

- Pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta, in zona Doi cocosi, a avut loc un eveniment rutier.In coliziune au fost implicate trei automobile.La fata locului s a deplasat si un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii se pare ca un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale.Un volkswagen…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima vreme, iar inima i-a cedat in aceasta dimineata la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Voleibalistele de la Penicilina nu au mai castigat de cinci etape in campionat si acum a venit randul sa incheie seria evolutiilor modeste din ultima vreme. Dupa ultimul insucces suferit sambata trecuta in Sala Polivalenta ieseana in fata CSM Lugoj, pentru Penicilina urmeaza doua deplasari din care…

- A trecut mai bine de un an și jumatate de la moartea celebrului Cornel Patrichi, iar soția acestuia, sufletul pereche al marelui coregraf, Cornelia, nu poate renunța la doliu și merge, cat poate de des, la mormantul acestuia.

- Paznicul de la Școala 308 din Capitala știe numele fiecarui copil, iar din filmuleț se vede cum copiii ii raspund cu zambetul pe buze și bat palma cu el. „Neața, neața. Bine ați venit”, se adreseaza el fiecarui copil care intra in școala. Filmulețul a fost postat de Alexandru…

- Dupa ce si-a facut de cap la Londra alaturi de noua sa cucerire, Codruta, o bruneta originara din Cluj-Napoca, Adrian Cristea a revenit in forta in Romania! Primul lucru pe care „Printul” l-a facut pe meleagurile mioritice a fost sa-si vada fiica.

- Tenismena americana in varsta de 36 de ani s-a maritat, joi, cu miliardarul Alexis Ohanian (34 de ani). Fostul numar 1 mondial a ales ca tema pentru nunta „Frumoasa și Bestia”, iar invitații nu au avut voie sa faca publice imagini de la eveniment.Serena a avut doua rochii, una pentru ceremonie…

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 18, in deplasare, formația CSM București. Dejenii au pierdut ultimele trei jocuri și spera sa obțina punct sau puncte in capitala. Partida dintre CSM București și CS Unirea Dej conteaza pentru a noua etapa a Diviziei A1 la volei masculin.…

- Imagini incredibile au fost surprinse de o camera video de bord in București. Șoferul unei autoutilitare s-a gandit ca mersul in coloana nu este pentru el și a intrat pe contrasens fara nicio jena, chiar daca din fața veneau mașini care circulau regulamentar.

- Campionii nationali la box pe anul 2017 au fost stabiliti vineri seara, la Circul Metropolitan din Capitala, in cadrul unei gale finale cu de toate: organizare excelenta, peste 1200 de spectatori, meciuri bune si mai putin bune, VIP-uri in tribuna. Partea leului a fost luata anul acesta de cele doua…

- Gabi Balint a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria Romaniei. Ajuns la 54 de ani, acesta se bucura din plin de celebritate, iar problemele sale sunt tratate cu prioritate.

- Dana Rogoz, celebra drept ”Abramburica” in urma cu mulți ani, pare sa fie o mama moderna. Și care, fara sa se streseze prea mult, il lasa pe micuțul Vlad, fiul ei, sa iși faca de cap, așa cum orice copil la varsta lui și-ar dori.

- ”Prințul” Adrian Cristea pare sa se bucure din plin de momentele in care nu este haituit de vreo domnișoara pentru calitațile sale. Și nu, nu ne referim la cele de fotbalist, cariera lui parand incheiata inainte de vreme. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, fostul ”vrajitor” al balonului rotund…

- Uneori, pe strazile din București, se petrec mai multe grozavii decat iși poate imagina cineva. Iar de curand, un autocar, aparținand Jandarmeriei Romane, a COMIS-O la cel mai serios mod cu putința.

- Excelenta Sa Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, joaca astazi intr un meci demonstrativ de oina la Constanta. Domnia sa este prezent astazi la Constanta cu ocazia unei vizite oficiale si a ales sa includa in program si participarea la un antrenament al echipei Frontiera Tomis Constanta.…

- Imagini incredibile, suprinse in Piata Obor, unul dintre cele mai aglomerate locuri din Bucuresti. Lumea s-a strans in jurul unui barbat care s-a prabusit din picioare. Martorii spun ca abia la 10 minute de la apel, la fata locului au ajuns doi angajati ai unei ambulante private.

- Mihai Margineanu este cu siguranta unul dintre cei mai apreciati artisti din showbiz-ul romanesc, melodiile lui ajungand cu usurinta la sufeltul fanilor sai. Pe langa cariera de succes, cantaretul are o si o familie frumosa, la dispozitia careia este la orice ora din zi.

- Cateva zeci de persoane s-au perindat in cursul diminetii, prin fata gratarelor pe care se frigeau fripturile din carne de oaie. Pe fundal de muzica populara, oamenii au stat la coada sa deguste din preparate, iar altii au cumparat carnati sau branza. „Oierii in veci nu pier, fiindca lor,…

- Invinse la Nykobing de daneze, "tigroaicele" le așteapta nerabdatoare, la București. Meciul se joaca in Sala "Dinamo", și nu in Polivalenta.In etapa a 3-a a Ligii Campionilor, in "Naestved Arena", campioana Danemarcei, Nykobing, furniza cea mai mare surpriza de pana acum. ...

- Cupa Romaniei la polo feminin. Stelistele, neinvinse dupa primul turneu. Urmatorul turneu va avea loc la finele lunii noiembrie. Fetele de la CSA Steaua au invins Crișul Oradea, la Bazinul Floreasca, in etapa a treia a Cupei Romaniei, cu scorul de 12-1 (4-0, 2-0, 4-0, 2-1). Roș-albastrele au incheiat…

- n minutul 62 al partidei dintre Dinamo și Viitorul, la 0-4, un grup de aproximativ 50 de suporteri ai "cainilor", din Peluza Catalin Hildan și de la Peluza Sud, au forțat gardul și au patruns la tribuna 1, nemulțumiți fiind de jocul echipei lui Miriuța. Fanii au forțat o poarta, lovind-o puternic cu…

- Faptul ca Selena Gomez a trecut recent printr-o operatie, se pare ca l-a induiosat pe Justin Bieber. Cei doi s-au hotarat sa ingroape securea razboiului si sa fie din nou prieteni. Paparazzi i-au fotografiat deja impreuna si familia Selenei este furiosa!

- Intors din Londra, loc pe care l-a vizitat in compania iubitei sale, Adrian Cristea pare decis sa recupereze timpul pe care nu l-a petrecut in compania fetiței sale, Rania. Așa ca, de cum a aterizat in București, fosta vedeta a fotbalului romanesc a inceput sa iși rasfețe fetița.

- In acest week-end, romanii pasionati de pariuri sportive au parte de intalniri foarte interesante in Liga 1, demne de a fi selectate in biletul zilei. Acestora li se adauga partide din campionatele nationale de top din Europa, asa cum este Manchester United - Tottenham, cap de afis in Premier League.…

- Fetele de la Agroland sunt la inaltime. Desi este o nou promovata in prima liga, echipa banateana arata ca poate face un sezon excelent. In prima etapa a obtinut un set pe terenul celor de la Bacau, apoi au venit si victoriile. Sambata, fetele lui Bogdan Paul au invins la Bucuresti pe Dinamo, o fosta…

- Adrian Cristea nu pierde vremea atunci cand e vorba de iubit! Fostul fotbalist a ”marcat” din nou, de data asta ”tinta” este o bruneta focoasa, pe nume Codruta. Relatia celor doi pare ca prinde avant, ”Printul” laudandu-se prietenilor cu noua cucerire.

- Smiley, in pantaloni scurți pe strada. Artistul a postat pe contul de socializare o imagine in care apare imbracat mai mult de vara, decat de toamna. Artistul a scris și un mesaj in dreptul fotografiei, care a starnit reacții neașteptate din partea fanilor virtuali. „Forțez vara”, a scris juratul de…