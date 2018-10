Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul trecut, in urma a doua operatiuni rutiere ale Politiei Voineasa – Valcea, in zona Transalpina, au fost prinsi, cu focuri de arma, soferi fara permise care n-au oprit la semnalul agentilor. Doi conducatori auto, din Hunedoara si Valcea, s-au ales cu dosare penale. Povestea capturarii acestora…

- Un tanar din comuna Bilca s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan fara a avea permis și a provocat un accident in urma caruia doi minori au fost raniți. Potrivit Poliției Suceava, sambata, la ora 21.15, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe un drum județean din din comuna Mușenița,…

- In statiunea Calimanesti, din judetul Valcea, luni seara s-au auzit focuri de arma. Un sofer care a refuzat sa se legitimeze a fugit cu masina, apoi i-a luat la bataie pe politisti. Barbatul de 40 de ani este acum cercetat pentru ultraj.

- Un cumplit accident de circulatie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica: un adolescent de 16 ani a murit dupa ce masina in care se afla si in care erau mai multi copii si tineri s-a rasturnat pe un drum agricol. Tragedia a fost provocata de un adolescent de 18 ani, care s-a urcat la volan baut…

- Dupa sase casnicii esuate, Marcel Toader (55 de ani) pare ca si-a gasit, in sfarsit, linistea. „Vinovata” pentru acest lucru este o femeie! Constanteanca Lizeta Haralambie, supranumita ”Lizeta descurca tot”, a reusit sa-l aduca pe linia de plutire pe fostul jucator de rugby.

- Un barbat baut s-a urcat la volan si a accidentat doi turiști pe o trecere de pietoni din Navodari, apoi si-a continuat drumul, fiind prins dupa cateva ore.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal Potrivit reprezentanților…

- Preotul Danut Hohota (45 ani) a fost judecat pentru ucidere din culpa, parasirea locului accidentului si conducere sub influenta alcoolului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat in ziua producerii accidentului.

- La data de 9 iulie 2018, orele 00.10, politistii din cadrul Poliției Ocna Mures, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii deplasati la fata locului, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din Ocna Mures, care, in timp ce a condus autoturismul…