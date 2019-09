Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic poate reveni pe banca tehnica dupa o scurta vacanta venita in urma plecarii neasteptate de la Dinamo. Tehnicianul se poate intoarce in Belgia, acolo unde este apreciat si unde a lasat o impresie buna la Standard Liege, Gent si Mouscron.Conform Hln.be, Rednic a asistat la partida…

- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Florin Prunea a criticat in termeni duri arbitrajul lui Andrei Chivulete, pe care il vrea exclus pe viața din arbitraj. Citește AICI cronica meciului „Ne simțim ca dupa o execuție in direct a lui Dinamo! Am avut penalty clar in prima…

- Inchizatorul Alex Mateiu s-a declarant fericit ca Universitatea Craiova a caștigat dupa 25 de ani pe terenul lui Dinamo și spera sa puna punct ghinioanelor și la FCSB și Botoșani. „Sper ca domnul Neagoe sa fie bine. Sper sa ne intalnim cu bine in Craiova. O sa trecem peste perioada asta mai grea și…

- Ionut Negoita a facut anuntul dupa scandalul declansat de fani la meciul din deplasare cu Viitorul. "Eu caut solutii de doi ani de zile in ceea ce priveste vanzarea clubului. Voiam sa-mi recuperez macar o particica din ce am investit. Negociez cu trei entitati, iar in maximum o luna Dinamo…

- Dinamo a oficializat azi desparțirea de atacantul Athanasios Papazoglou (31 de ani), fotbalistul pe care conducerea l-a banuit ca a blocat transferul conaționalului Giannis Maniatis. Adus in perioada lui Mircea Rednic, grecul n-a fost luat in cantonamentul din Spania, fiind lasat sa se antreneze singur…

- Eugen Neagoe (51 de ani) recladește din temelii Dinamo și e in plin proces de schimbare a lotului lasat de Mircea Rednic. Tehnicianul e extrem de mulțumit ca șefii au reușit sa-l convinga pe croatul Filip Mrzljak sa vina in „Ștefan cel Mare". ...

- Dinamo incearca sa se intareasca, sa le inchida gura fanilor, dar si sa-l atinga, de la distanta, pe Mircea Rednic, omul demis de Ionut Negoita, in urma cu o luna, prin intermediarul Bogdan Balanescu, presedintele clubului.

- Actionarul clubului de fotbal Dinamo, Ionut Negoita, a afirmat, joi seara, ca i-a propus fostului antrenor al echipei, Mircea Rednic, sa cumpere pachetul majoritar de actiuni de 51% pentru suma de 3 milioane de euro si ca asteapta un raspuns de la tehnician in acest sens. "I-am facut oferta…