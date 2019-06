Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca pisicile au noua vieți, iar aceasta felina a aratat ca aceasta afirmație este cat se poate de reala. Mai exact, felina din Marea Britanie a reușit sa scape cu viața, dupa ce a parcurs nu mai puțin de 60 de kilometri blocata sub capota unei mașini.

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din comuna suceveana Dumbrava, a fost lovit azi de fulger, dar, miraculos, a scapat cu viața. Un echipaj SMURD s-a deplasat imediat la fața locului și i-a acordat omului primul ajutor, a informat mediafax. Barbatul a fost gasit constient, si, dupa acordarea primului…

- Florin Busuioc s-a intors pe scena teatrului din Craiova unde, in urma cu 7 luni, a facut infarct. Actorul a jucat primul spectacol dupa experiența la limita in care era sa-și piarda viața. Florin Busuioc, in varsta de 57 de ani, a fost vizibil emoționat de reintalnirea cu scena, dar mai ales cu publicul,…

- Viața fara televizor este un prim pas pentru a ne schimba radical viața in bine. Parintele Nicolae Ciobanu din satul Cruglic ne marturisește cum a scapat de televizorul din casa și ce trebuie sa facem pentru ca sa ne bucuram din plin de viața de familie.

- Plantusin , un brand romanesc de la Fares, m-a invitat sa “arunc” o privire peste ultimii 25 de ani si sa spun cum s-a schimbat viata mea. In urma cu 25 de ani eram in liceu. Faceam teatru intr-o trupa de actori amatori si stiam inca de atunci ca voi fi actrita. O iubeam pe Vivien Leigh si imi doream…