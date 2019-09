Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost invitata lui Catalin Stefanescu la emisiunea "Garantat 100 ldquo; de la TVR1. Campioana din Constanta a vorbit despre cariera sa de mare succes din tenis, despre trairile sale din meciuri, despre ultimele victorii, inclusiv cea de la Wimbledon, dar a atins si aspecte ale vietii personale.…

- Constanta o sarbatoreste, sambata, 20 iulie, pe Simona Halep, castigatoare cu putin timp in urma a prestigiosului turneu de la Wimbledon. Marea campioana si a adaugat, astfel, in palmares al doilea trofeu de Mare Slem, dupa cel de la Roland Garros, de anul trecut, si este un model, atat sportiv, cat…

- Simona Halep a prezentat fanilor din Romania, miercuri seara, pe Arena Naționala, trofeul cucerit la Wimbledon. La festivitate, campioana de la All England Club a anunțat ca, dupa ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, va merge in țara, pentru a incuraja cat mai mulți copii sa joace tenis.Constanțeanca…

- Simona Halep a avut parte si de un moemnt inedit. Mai curajos, unul dintre suporteri a venit pregatit cu o pancarta cu un mesaj special pentru jucatoarea noastra: "Simona, vrei sa fii soția mea?". Simona Halep a ras cand a vazut mesajul, insa nu i-a oferit un raspuns concret fanului. Simona…

- Simona Halep a revenit astazi in Romania dupa ce a facut istorie la Turneul de la Wimbledon, unde a reușit sa obțina al doilea trofeu de Grand Slam din cariera. Campioana a fost intampinata in Salonul Oficial al aeroportului Henri Coanda.

- Numeroase personalitați o intampina pe Simona Halep, la Aeroportul Otopeni. Campioana se intoarce in Romania, dupa ce a cucerit marele trofeu de la Wimbledon, in urma unui meci superb caștigat impotriva Serenei Williams.

- Felicitari, bucurie, aplauze și recunoștința din partea colegelor din breasla ale Simonei Halep. Doar Sorana Carstea a evitat orice comentariu, fidela declarației de la inceputul lui 2019: ”Ne știm de la 8 ani, dar niciodata n-am fost prietene adevarate”. Fetele din tenisul feminin romanesc s-au intrecut…

- ,,Aș vrea sa mulțumesc țarii mele, romanii ma susțin pe oriunde ma duc”, a spus imediat dupa meci campioana noastra de la Wimbledon, Simona Halep. O declarația care nu mai are nevoie de niciun comentariu. Simona Halep intra in istorie ca fiind prima romanca caștigatoare a acestui prestigios trofeu.…