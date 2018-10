Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui GicE Popescu este un exemplu de urmat pentru toate femeile! Dexi a nEscut doi copii, Luminita aratE demential. Care este secretul sEu? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are rEspunsul!

- Poza cu un nou nascut a devenit virala pe internet! Dar motivul nu este bebelușul, ci asistenta care ar fi trebuit sa se ocupe de altceva, nicidecum de fotografiat. Mama lui este intinsa pe pat, imediat dupa ce a nascut, total nepregatita pentru poze, dar asistența ține morțiș sa o faca, informeaza…

- Viata agitatE, noptile pierdute xi scandalurile nu sunt pentru ea! Una dintre cele mai cunoscute jucEtoare de tenis din Romania este o persoanE cat se poate de atentE la tot ceea ce face in afara terenului de joc. Alimentatia este un capitol extrem de important, pentru ea.

- Irina Loghin xi Ana Maria, sotia lui REzvan Lucescu, xi-au pierdut cumpEtul! Ziua in amiaza mare, cele douE vecine de cartier s-au certat ca la uxa cortului cu un bEtran. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini din timpul scandalului.

- Nu mai incape nicio indoialE! Pentru Ilie NEstase, Brigitte SfEt este istorie! Fosul mare tenismen are o nouE iubitE, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezintE, in exclusivitate, imagini bombE cu cei doi indrEgostiti.

- Totul pare rupt dintr-o poveste ireala, daca e sa ne axam doar pe sumele imense de bani care se arunca la Festivalul Untold din Cluj Napoca. Este poveste pe care nimeni nu ar crede ca se deruleaza in Romania zilelor noastre. Si totusi se intampla la noi, iar preturile sunt ametitoare, iar cei care platesc…

- Cosmarul lui Marius Elisei este departe de a lua sfarsit! Operat la genunchiul stang in urma cu o luna, sotul Oanei Roman a inceput o recuperare anevoioasa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini exclusive cu chinurile pe care le indura ginerele lui Petre Roman in fata kinetoterapeutului.

- Silueta joaca un rol important pentru mai toate femeile, iar sotia lui Alex Erbasu nu face exceptie! Devenita mamica in urma cu doua luni, Andra face eforturi sa revina la infatisarea pe care o avea inainte de a ramane insarcinata. Vedeta mai are insa de lucrat, iar imaginile surprinse de paparazzii…