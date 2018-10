Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a fost omul numarul 1 al ”tricolorilor” in meciul cu Serbia din Liga Națiunilor. ”Decarul” celor de la Sparta Praga a marcat pentru 1-1 din penalty și a pasat pentru golul de 2-2. Mijlocașul a ales sa protesteze dupa gol fața de fanii care nu au crezut in echipa naționala

- Marius Alexe (28 de ani) nu se mai aflE de multE vreme in topul fotbalixtilor din Romania, dar a rEmas, fErE indoialE, un om cu sufletul mare. Cu un gest banal, fostul star de la Dinamo a reuxit sE-l facE fericit pe un copil.

- Rapperul Jett McKee a fost asasinat in suburbia orasului australian Sydney, dupa ce a fost atacat cu o sabie samurai in plina strada. Doi suspecti, un barbat si o femeie, au fost arestati in legatura cu asasinatul. Primii martori ai tragicei scene povestesc cum rapperul Jett McKee a aparut in strada…

- In varsta de 42 de ani, Razvan Ciobanu a acceptat sa faca parte dintr-un proiect tare indrazneț. Recent, el a realizat o ședința foto și a primit deschis provocarea de a poza langa un barbat gol-goluț.

- Jurnalista TVR Alina Alexoi, care a comentat de la Glasgow Europenele de Gimnastica, a criticat in direct postul public, acuzand ca a trimis-o in Scotia fara a-i asigura conditiile minime necesare pentru a transmite live comentariul.

- Nu ne cantarim in balante, dar mereu a avut prioritate echilibrul. Suntem oameni, deci avem si noi tristeti, dar de atatea ori am dat prioritate nefericirilor celor din jur. Am muncit si muncim, am facut si facem sacrificii pentru ca am invatat sa privim lumea un pic mai departe de ea si,…

- Un roman s-a spanzurat in Torino, pe trotuarul unei strazi aglomerate, iar jurnalistii de la publicatia Torino Today mentioneaza ca s-a sinucis "in mijlocul strazii, spanzurandu-se cu ajutorul unei centuri de pantaloni".

- O femeie din comitatul englez Greater Manchester a fost condamnata la noua ani de inchisoare dupa ce a recunoscut ca și-a ucis tatal și i-a ingropat trupul in gradina din spatele casei. Ea și-a motivat fapta spunand ca se saturase ca barbatul sa o abuzeze verbal și fizic.