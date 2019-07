Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a intors in Romania, dupa o lunga perioada destul de grea pe care a petercut-o in Costa Rica. Fosta „blonda de la Cotroceni” este intr-o forma de zile mari și incearca sa se bucure, acum, de tot ceea ce-i ofera viața.

- Vremurile in care Tristan si Cobra Tate isi faceau de cap prin oras au apus. Indragostiti nebuneste, cei doi tineri de bani gata sunt in stare de orice pentru partenerele lor. Recent, fostul Binacai Dragusanu si fratele sau le-au oferit iubitelor o dupa-amiaza de neuitat.

- Chiar daca mergi in vacanța pentru a te relaxa, la sport nu trebuie sa renunți niciodata. Sub indrumarea instructoului de fitness Diana Stejereanu, Ramona Olaru și Amalia Ștefania au intrat in sala de sport și ne-au aratat ce antrenamente putem face.

- Florin Salam si Roxana Dobre fac ce fac si reusesc sa socheze opinia publica! Dupa ce manelistul a fost surprins intr-o ipostaza delicata, in metrou, a venit randul iubitei sale sa iasa in evidenta. Focoasa bruneta a facut un gest controversat, chiar in buricul Capitalei.

- Cunoscut ca un tip cu personalitate, chiar artagos, care nu ezita sa-si faca dreptate – sta marturie episodul in care a sarit sa-l bata pe Florin Andone, in 2016, la o actiune a echipei nationale - Gabi Torje (29 de ani) are tupeu si in afara terenului de fotbal. Recent, mijlocasul si unul dintre oamenii…

- Barbat celebru si bogat, Catalin Botezatu nu inceteaza sa ne uimeasca! Recent, la un eveniment cu staif, creatorul de moda a dat in mintea copiilor, de dragul unui lucru care i-a adus aminte de vremurile de odinioara.