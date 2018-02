Stiri pe aceeasi tema

- In data de 5 Februarie 2018, in Paris la Biroul Consiliului Europei au avut loc intalnirea anuala de coordonare a evenimentului ”Saptamana Europeana a Democratiei Locale” (SEDL) si ceremonia de premiere a oraselor care s-au implicat activ in promovarea manifestarii și dezvoltarea spiritului civic.…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- Ioan Bene ar fi trebuit sa se predea miercuri autoritatilor, dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru mai multe fapte de coruptie. "I-am comunicat solutia clientului, acesta este in concediu. Cum va reveni, cand va reveni, nu am informatii in acest sens. E vacanta…

- A murit Azeglio Vicini, antrenorul Italiei la Mondialul din 1990. Romania l-a invins in 1989, la Sibiu. Doliu in fotbalul italian. Celebrul Azeglio Vicini, antrenorul care a condus Squadra Azzura in perioada 1986 – 1991, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Nascut pe 20 martie 1934, Azeglio Vicini…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- [caption id="attachment_23826" align="alignleft" width="446"] Imagine: http://www.panoramio.com/[/caption] Pe 22 decembrie 2017, la Casa raionala de cultura ”Ion Ungureanu” din Calarași, a avut loc avanpremiera filmului documentar ”Calarași - un ținut la poarta raiului”. De fapt, potrivit realizatorilor,…

- In cadrul emisiunii "Stop pe piept", de la Național FM, Ovidiu Ionițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, de pe 18 aprilie. Ovidiu Ioanițoaia crede ca membrii Generației de Aur greșesc cand il țin pe Florin Prunea ca rezerva pentru Ionuț Lupescu, acesta…

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Tudor Carstoiu și Cristian Mihai Dide, doi dintre cei mai cunoscuți protestatari, au fost invitați la interviurile DC News unde au spus de ce considera ca la acest protest ar trebui sa iasa in strada și votanții PSD. "S-a marit pensia și nu știm noi? Au scazut prețurile, iar cei din strada…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- "Au urmat zile foarte grele pentru mine. Cand am ajuns in tara, a oprit avionul prima data la Timisoara. Erau 50.000 de oameni pe aeroport. Am iesit sa salutam oamenii, iar cand am vazut pe scara avionului ca toata lumea imi scanda numele. Am zis: «Ba, chiar m-au iertat asa repede?». La Bucuresti,…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala mica in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si au intrat…

- Regele Mihai I avea aceleași pasiuni ca și fostul fotbalist Iulian Filipescu. In documentarul ”Via Regis”, un film excepțional despre viața in exil a regelui Mihai I al Romaniei , fostul monarh dezvaluia ca era membru al unor cluburi care ii strange laolalta pe pasionații de mașini. Nu chiar orice fel…

- Propunerile lui Gheorghe Tadici pentru redresarea handbalului feminin romanesc, dupa eșecul de la Mondialele din 2017. Selecționerul naționalei de tineret a Romaniei cere conducerii FR Handbal sa oblige cluburile din Liga 1 sa acorde mai multa atenție jucatoarelor tinere. ”Daca vrem ca naționala feminina…

- FR Handbal i-a marit salariul lui Martin Ambros, reconfirmat in funcție de președintele Alexandru Dedu, dupa eliminarea rușionasa a naționalei feminine de handbal din optimile CM 2017 din Germania. Potrivit unor surse din lumea handbalului, selecționerul spaniol va incasa 10.000 de euro lunar incepand…

- Radu Voina, fost selecționer al naționalei de handbal feminin in perioada 2008-2012, il critica pe selectionerul Ambros Martin pentru selectia pe care a facut-o pentru Mondialul din Germania, unde Romania a fost invinsa in optimi de Cehia, 27-28. "Eu sunt convins ca lotul care a fost la acest Campionatul…

- O grupare specializata in traficul de migranti a fost destructurata de politistii de frontiera din Timis. Implicati erau mai mulți cetateni din Romania, Suedia si Siria. Politistii de frontiera au stat cu ochii pe ei de la inceputul lunii octombrie. Pe timpul investigatiilor, oamenii legii au stabilit…

- Politistii de frontiera din cadrul Biroului Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere al Serviciului Teritorial PF Timis și al Sectorului P.F. Cruceni, impreuna cu lucratori din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Modificari etapa a XXII-a: CSU Craiova - CFR Cluj, sambata, de la ora 20.30 Modificari in programul etapei a XXII-a a Ligii I, ultima din 2017. LPF anunta a operat modificari în programul etapei a XXII-a a Ligii I, ultima din 2017. Meciul CSU CRaiova - CFR Cluj, programat sâmbata,…

- Nationala de handbal feminin a Suediei este prima calificata in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a invins, marti, in sferturile de finala ale competitiei, reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 26-23 (13-11). Romania a incheiat pe locul 10. Al doilea meci din sferturi este programat de…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- Gabriella Szucs a jucat in aceasta seara primul meci la Mondiale, luandu-i locul in echipa Madalinei Zamfirescu in partida cu Franța, 17-26. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei Ambros Martin a…

- Nationala de handbal s-a calificat en fanfare, de pe prima poziție, in optimi la Mondialul din Germania si va juca luni impotriva locului patru din grupa B. Cel mai probabil, Cehia sau Ungaria. Dupa patru victorii consecutive, Romania are maximum de puncte și va disputa ultimul meci din grupe azi cu…

- Oana Manea, fostul pivot de excepție al naționalei de handbal feminin, retrasa de la prima reprezentativa la finalul anului trecut, a vorbit despre victoria reușita de Romania in fața Angolei, 27-24, dar și despre parcursul "tricolorelor" de la Mondialul din Germania. "Sunt niște fete exemplare, o echipa…

- Bernadette Szocs, start perfect in finala turneului T2 Asia-Pacific Table Tennis League (T2APAC), competiție care se desfașoara in Singapore și este dotata cu premii in valoare de 1.750.000 de dolari. Jucatoarea din Romania a invins-o dramatic pe chinezoaica Liu Fei, o sportiva cu stil defensiv. Berni,…

- Trupa pregatita de spaniolul Martin Ambros atinge perfectiunea in Germania! Dupa 29-17 cu Paraguay si 31-28 cu Slovenia, a venit cel mai important succes de pana acum, iar tricolorele si-au asigurat matematic prezenta in optimi.

- Christoph Daum a avut un parcurs dezastruos pe banca naționalei Romaniei, iar tricolorii au ratat prezența la Mondialul din Rusia. Totuși, neamțul ar putea ajunge in Rusia, in calitate de selecționer al Australiei. Presa australiana anunța ca la 24 de ore dupa ce Jurgen Klinsmann și-a aratat interesul…

- Romania a debutat la Campionatul Mondial de handbal feminin cu o victorie in fața Paraguayului, scor 29-17. Succesul a fost comentat și de Hagi, la conferința de presa de dupa Craiova - Viitorul, scor 3-1. "Cu cine am jucat? Cu sud-americani? Cu Paraguay? Pff (rade), aia au și handbal? Au handbal in…

- Romania debuteaza astazi de la ora 15:00 in direct la Telekom Sport la cea de-a XXIII-a editie a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania impotriva reprezentativei Paraguayului. Partida se anunta a fi una usoara pentru tricolore, reprezentativa Paraguayului fiind una foarte modesta.A

- Peste 100 de feline de toate rasele vor putea fi admirate, in acest final de saptamana, la Iulius Mall, cu ocazia primei expozitii internationale Felina World Cat Federation in Timisoara. Evenimentul dedicat iubitorilor de pisici si nu numai va avea loc sambata si duminica, la etajul intai al mall-ului…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Fiica fostului mare internațional roman Dumitru Berbece, Ana Maria, a debutat pentru echipa Romaniei și a marcat de 3 ori in fața Macedoniei, 31-18, la Trofeul Carpați. Ana Maria Berbece, extrema dreapta a "naționalei" Romaniei, a debutat in tricoul primei reprezentative a Romaniei la doar 18 ani in…

- Selectionerul Ambros Martin are la dispozitie numai trei antrenamente in care poate pregati echipa nationala pentru Trofeul Carpati, care se va desfasura in 24-26 noiembrie, la Craiova. Romania va intalni in aceasta competitie amicala echipele similare ale Poloniei, Macedoniei si Braziliei, unde…

- Piața imobiliara din România sta pe marginea prapastiei. Nu sunt motive de îngrijorare pentru moment – spun specialiștii – însa situația trebuie urmarita cu mare atenție. Programul „Prima Casa” se apropie, cel mai probabil, de final. Cel puțin în forma…

- La sosirea la Summitul de la Goteborg, un jurnalist suedez l-a interpelat pe presedintele Klaus Iohannis in problema cersetorilor romani din Suedia. "Domnule Iohannis, avem mulți romani care cerșesc aici, in Suedia. Ce putem face pentru a-i ajuta sa beneficieze de condiții mai bune, pentru…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- Giampiero Ventura avea zilele numarate pe banca Italiei, dupa ce Squadra Azzura a ratat incredibil calificarea la CM 2018, invinsa in dubla manșa de Suedia, 0-1. Azi, inevitabilul s-a produs, iar tehnicianul de 69 de ani a fost destituit de pe banca italienilor. Decizia a fost luata de membrii din…